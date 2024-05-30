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Сколько казахстанцев уже сдали декларации о доходах и имуществе

Опубликовано:

Человек заполняет декларацию о доходах и имуществе
Декларация о доходах и имуществе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году 2,4 млн казахстанцев должны сдать декларации об активах и обязательствах, а 2,8 млн – о доходах и имуществе. Уже сделали это 35% и 71% соответственно. Подробности читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • В 2023 году начался третий этап всеобщего декларирования, включающий ИП, учредителей и руководителей юрлиц и их супругов. Около 2,4 млн казахстанцев должны подать "входную" декларацию по форме 250.00.
  • В 2025 году система охватит более 7,9 млн человек, включая пенсионеров, студентов и безработных, доведя общее число участников до 13 млн.
  • На текущий момент 835,1 тыс. человек уже подали декларации по форме 250.00, что составляет 35% новых участников, и 2 млн из 2,8 млн постоянных участников сдали декларации по форме 270.00.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

В 2023 году стартовал третий этап всеобщего декларирования. В нем впервые принимают участие индивидуальные предприниматели, учредители и руководители юридических лиц, а также их супруги.

Все новые участники должны будут сдать "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00. Те граждане, которые вошли в систему ранее, сдают декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00.

Как сообщили в Комитете государственных доходов (КГД), в текущем году подать свои "входные" декларации должны порядка 2,4 млн казахстанцев. Для сравнения: годом ранее было 2,1 млн новых участников, а на первом этапе – вообще лишь 580 тыс. человек.

Впрочем, больше всего участников войдет в систему в 2025 году – более 7,9 млн физических лиц, то есть все оставшееся взрослое население страны, которое до сих пор не заполняет декларации. Причем участвовать должны будут даже пенсионеры, студенты и безработные.

По итогу система всеобщего декларирования должна охватить около 13 млн казахстанцев.

В связи с этим декларантам нужно знать, какую информацию указывать в декларации об активах и обязательствах по форме 250:

  1. имущество, зарегистрированное за рубежом: недвижимость, земельные участки, яхты, автомобили, деньги в иностранных банках, доли участия в иностранных компаниях
  2. имущество в Казахстане и за его пределами: доля в жилищном строительстве, ценные бумаги и цифровые активы, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности и авторского права, а также наличные деньги в сумме, не превышающей предел в 10 000 месячных расчетных показателя (36 920 000 тенге в 2024 году).

Помимо этого казахстанцам следует нотариально заверить договора займов с другими лицами и задекларировать их. Также по желанию можно отразить другое имущество, которое стоит более 1 000 МРП (3 692 000 тенге), например, домашние животные, произведения искусства или украшения – оценку стоимости нужно будет сделать до сдачи декларации.

Что нужно указать в декларации об активах и обязательствах
Что нужно указать в декларации об активах и обязательствах по форме 250. Инфографика: NUR.KZ

Стоит отметить, что декларации придется сдавать всем взрослым казахстанцам. Даже тем, у кого нет имущества, которое попадает под правила всеобщего декларирования. Однако гражданам лучше удостовериться в том, что его действительно нет.

Проверить данные можно на следующих официальных сайтах:

  • Электронное правительство – информация по имуществу, переданному в доверительное управление;
  • Национальный институт интеллектуальной собственности – информация по объектам интеллектуальной собственности и авторского права (патенты и изобретения);
  • Единая платформа интернет-ресурсов государственных органов – информация по договорам о долевом участии в жилищном строительстве;
  • Центральный депозитарий ценных бумаг – информация по ценным бумагам;
  • сервис Республиканской нотариальной палаты Doculite – информация по наличию дебиторской или кредиторской задолженности.

Сдать декларацию можно как в электронном формате, так и на бумаге. При этом 99% казахстанцев выбирают онлайн-режим. Заполнить отчетность можно через:

  • портал КГД "Кабинет налогоплательщика";
  • портал "Электронного правительства";
  • сервис проверки и подачи декларации Moldir;
  • мобильное приложение одного из банков второго уровня;
  • приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile.
Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем в КГД РК отметили, что на текущий момент в рамках третьего этапа всеобщего декларирования с начала года представили "входную" декларацию об активах и обязательствах по форме 250 уже 835,1 тыс. человек, то есть 35% от общего числа новых участников.

Что касается тех, кто уже принимает участие не в первый раз, из 2,8 млн граждан представили декларацию о доходах и имуществе по форме 270.00 уже 2 млн человек, то есть около 71% участников.

Напомним, ранее стало известно, что декларацию по форме 270.00 упростили, убрав оттуда некоторые ненужные пункты, в том числе обязанность указывать доход, облагаемый индивидуальным подоходным налогом у источника выплат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2109333-skolko-kazahstancev-uzhe-sdali-deklaracii-o-dohodah-i-imushchestve/

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