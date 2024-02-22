Нужно ли отражать в декларации автомобили и жилье в Казахстане

Участникам всеобщего декларирования нужно отражать транспорт и недвижимость, которая зарегистрирована за границей. А вот имущество в Казахстане декларировать не надо. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент в Казахстане идет третий этап всеобщего декларирования. С 2025 года начнется четвертый – последний этап, в котором примут участие все взрослые казахстанцы, в том числе пенсионеры и студенты. Всего планируется включить в систему порядка 13 млн человек.

Гражданам, у которых есть какое-либо имущество, нужно будет отразить информацию о нем максимально честно. В связи с этим у многих возникает вопрос – что конкретно нужно указывать.

В Комитете государственных доходов ответили на него. Во-первых, декларировать нужно недвижимое имущество и транспортные средства, которые зарегистрированы за границей.

А вот если автомобили или жилье зарегистрированы в Казахстане, отражать их в декларации не нужно – у государственных органов и так есть эта информация.

Это также касается долей участия в уставном капитале юридического лица (за исключением акционерных обществ). Указывается информация только о доли в иностранной компании.

Напомним, что по аналогии в декларации не просят указать данные о денежных счетах и кредитах в казахстанских банках.

Деньги. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

А вот другое ценное имущество (помимо недвижимости и транспорта) стоимостью более 1 000 МРП (3,45 млн тенге), например, культурные ценности, ювелирные изделия, породистых животных или даже объекты незавершенного строительства указывать в декларации можно, но не обязательно. Причем неважно, хранится ценность в Казахстане или за рубежом.

Перед тем, как отражать такое имущество в документах, его должен проверить независимый оценщик. Для тех, кто сдает декларацию в текущем году, оценка должна производиться по состоянию на 31 декабря 2023 года.

Напомним, также необязательным требованием является декларирование наличных денег. Конституция Казахстана гарантирует всем гражданам право на тайну личного вклада, поэтому отражать наличность в декларациях или нет – каждый казахстанец может решить самостоятельно.

Однако эксперты советуют все же это сделать или положить их на банковский счет.

Таким образом, если у казахстанцев есть недвижимость и транспортные средства, зарегистрированные только в Казахстане, кредиты и счета только в казахстанских банках, и им нечего указывать в декларации, они могут сдать ее пустой, как и те граждане, у которых вообще ничего нет.