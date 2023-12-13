Как будут наказывать казахстанцев, указавших при сдаче декларации неверные сведения

Представитель Комитета госдоходов Нуржан Куандыков сегодня на брифинге в СЦК рассказал, что грозит казахстанцам, указавшим неверные данные при заполнении декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физлиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК Нуржан Куандыков заявил, что если физлицо не предоставило декларацию, то в его отношении составят административный протокол. Однако в первый раз гражданин получит лишь предупреждение – штраф платить не нужно.

"Если данное нарушение будет (совершено – прим. ред.) повторно в течение года, то штраф будет в размере 15 МРП, это 51 тыс. тенге. За предоставление неполных либо недостоверных сведений в декларации впервые в течение года будет только предупреждение, а за повторное нарушение будет штраф в размере 3 МРП, это 10 450 тенге.

За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года – штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение – штраф в размере 300%", – пояснил Куандыков.

Директора департамента добавил, что основная цель всеобщего декларирования – снижение уровня теневой экономики.

"Если не делать официальную оценку, каждый гражданин может отражать в своей декларации любую вещь и говорить, что она стоит больше, чем на самом деле она стоит. Чтобы таких космических оценок не было. То есть оценочная компания дает объективную оценку именно этого имущества. Квартиру, все, что имеет госрегистрацию, это все оценивать не нужно. Мы говорим об оценке ценного имущества, которое ценным считает сам гражданин. Условно, картина или драгоценности. Их лучше оценить. А квартиры, автомобили, такой оценки не требуется проводить", – пояснил спикер.

Всеобщее декларирование в Казахстане

Напомним, что в 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Сообщалось, что его будут проводить в несколько этапов:

первый этап (с 1 января 2021 года) – будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;

второй этап (с 1 января 2023 года) – работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;

третий этап (с 1 января 2024 года) – касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;

четвертый этап (с 1 января 2025 года) – остальное население страны.

Так, 15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа. Сегодня мы писали, что нужно знать о декларировании в 2024 году. Также о процедуре высказывался глава Минфина Ерулан Жамаубаев – он напомнил, что с 2025 года все граждане будут отчитываться о своем имуществе, деньгах, ценных бумагах.