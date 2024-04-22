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Переход на упрощенную декларацию о доходах хотят перенести в Казахстане

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане хотят перенести переход к упрощенной декларации о доходах и имуществе. Дело в том, что форму не успевают обновить в информационных системах. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В 2024 году идет третий этап всеобщего декларирования. Новые участники должны будут до 15 сентября подать "входную" декларацию об активах и обязательства по форме 250.

Те же, кто пришел в систему раньше, должны будут заполнить декларацию о доходах и имуществе по форме 270, где фиксируются изменения активов и обязательств. Именно ее ранее было принято упростить, исключив несколько лишних пунктов.

Однако до сих пор казахстанцы могут заполнить декларацию только по старой форме, где нужно отражать зарплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, облагаемые у источника выплаты, а также указывать информацию о приобретении, отчуждении или безвозмездном получении имущества, зарегистрированного в Казахстане.

Эту информацию государственные органы могут получить самостоятельно, поэтому было принято решение убрать данные пункты из декларации о доходах и имуществе.

Устаревшие пункты декларации по форме 270.
Пункты декларации по форме 270, которые исключат. Скриншот: NUR.KZ

Но разработчики данной формы налоговой отчетности еще не успели обновить ее в информационных системах. Для этого им требуется дополнительное время.

В связи с этим Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал на портале "Открытые НПА" проект приказа, в котором предлагает отложить официальный переход на упрощенную декларацию до 1 августа 2024 года.

Отметим, что в новой версии декларации по форме 270 рядовым казахстанцам также не придется указывать сведения об источниках покрытия расходов на приобретение имущества. Объяснять, откуда появились деньги, нужно будет только чиновникам, приравненным к ним лицам и их супругам.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о том, что делать казахстанцам, у которых нет имущества, подпадающего под декларирование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2088758-perehod-na-uproschennuyu-deklaratsiyu-o-dohodah-hotyat-perenesti-v-kazahstane/

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