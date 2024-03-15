Уведомления по налогу на транспорт начали отправлять казахстанцам

Комитет госдоходов начал отправлять казахстанским автовладельцам уведомления по налогу на транспорт. Его нужно уплатить до 1 апреля. Кто может получить сообщения от КГД, читайте в материале NUR.KZ.

Каждый владелец автомобиля в Казахстане должен ежегодно платить налог на транспортное средство. Начисляется он за прошедший год, поэтому в текущем году автовладельцы должны будут уплатить по прошлогодней ставке.

Внести оплату нужно до 1 апреля 2024 года. При этом Комитет государственных доходов (КГД) уже начал отправлять владельцам авто уведомления с напоминанием о необходимости уплатить налог.

"Информация по исчисленным суммам налога будет направлена с 12 марта по 31 марта 2024 года пользователям мобильных приложений банков второго уровня в виде PUSH-уведомлений", – сообщили в комитете.

Также следует учитывать, что платить налог придется некоторым гражданам, продавшим автомобили, которыми пользовались в 2023 году. Напомним, проверку уплаты налогов при продаже авто год назад отменили.

При этом, как уточнили в Департаменте государственных доходов Мангистауской области, налог начисляется с 1 числа месяца, в котором было приобретено транспортное средство, и до 1 числа месяца, когда право собственности было передано.

Поэтому, даже если казахстанец приобрел автомобиль, например, в середине июля, а уже в августе его продал, ему все равно придется уплатить налог за целый месяц

Напомним, что уже со 2 апреля не уплатившим транспортный налог автовладельцам будут направлены уведомления о налоговой задолженности.

В отношении тех, у кого долг будет превышать 1 МРП, через 30 дней после этой даты будет сформирован налоговый приказ о взыскании задолженности, а еще через пять дней его передадут на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.

По итогу должник все равно заплатит, только к транспортному налогу добавятся еще и услуги частных судебных исполнителей, а они могут стоить до 25% от суммы долга.