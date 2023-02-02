Проверку уплаты налога перед продажей авто отменили в Казахстане

Покупка авто. Иллюстративное фото: Mintr/Getty Images

В Казахстане отменили обязательную проверку уплаты налога при продаже автомобиля. Об этом изменении в Налоговом кодексе рассказали в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

С 1 января 2023 года в Казахстане вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РК, которые отменяют обязательную проверку уплаты налогов при продаже автомобиля.

Авторы поправок считают, что это позволит ускорить процесс переоформления автомобиля и повысить качество оказываемых государством услуг.

Раньше законодательство требовало от владельца авто уплатить налог на транспорт за фактический период владения до того, как он продаст его и снимет с учета. Теперь такого требования нет.

Это значит, что теперь казахстанцам не нужно уплачивать налог, чтобы снять машину с регистрационного учета и продать ее. Однако это не отменяет самой обязанности уплаты налогов.

Налог за проданный автомобиль продавец обязан уплатить в срок не позднее 1 апреля следующего года.

Напомним, сейчас в Казахстане также проходит легализация иностранных автомобилей, которые были ввезены в страну до 1 сентября 2022 года. Владельцы таких транспортных средств могут пройти эту процедуру на "льготных условиях" до 1 июля 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2007791-proverku-uplaty-naloga-pered-prodazhey-avto-otmenili-v-kazahstane/