Нужно ли указывать ипотеку, депозиты и кредиты при сдаче налоговой декларации в Казахстане

Вопрос заполнения налоговой декларации с каждым годом затрагивает все больше казахстанцев. При этом в ней нужно указывать лишь определенные виды имущества и активов, сообщает NUR.KZ.

До 15 сентября 2024 года входную декларацию об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) должны сдать руководители и участники юридических лиц (даже бездействующих и приостановивших деятельность), индивидуальные предприниматели и их супруги.

Как ранее сообщали в Комитете госдоходов Минфина РК, в систему всеобщего декларирования в 2024 году войдут еще 3,9 млн физлиц.

При этом у казахстанцев могут возникнуть вопросы о том, что именно необходимо указывать.

Как заполнить декларацию

Заполнить форму 250.00 можно онлайн в том числе через портал Электронного правительства (eGov.kz) в разделе "Таможня и налоги", слева выбирается пункт "Налогообложение" и далее услуга "Сдача декларации".

Выбор онлайн-услуги по сдаче декларации. Снимок страницы: egov.kz

Далее откроется окно, в котором нужно заполнить необходимые пункты, касающиеся следующих вопросов:

налоговый период – необходимо выбрать 2023 год, так как все данные граждан предоставляются по состоянию на 31 декабря прошлого года;

категория налогоплательщика – пункта "А" выбирают лица, являющиеся кандидатами на выборную должность, а участники декларирования отмечают пункт "Б";

ИИН – обычно он вводится автоматически при авторизации на сайте;

телефон и электронный ящик – первый также обычно вносится автоматически;

вид декларации – выбирается пункт "Первоначальная";

признак резидентства – резидент РК (для граждан Казахстана).

Что нужно указать

Далее идет раздел с пунктами, каждый из которых указывает на определенный вид имущества. Например, первым будет пункт "Если у Вас имеются наличные деньги в сумме, не превышающей предел 10 000-кратного размер месячного расчетного показателя, то отметьте галочкой".

Он выбирается в том случае, если 31 декабря 2023 года у пользователя были наличные деньги на любую сумму. Но указать можно не более 34 500 000 тенге, а остальные средства рекомендуется хранить в банках второго уровня.

Что нужно указать в декларации об активах и обязательствах. Фрагмент декларации: Электроное правительство

И если заполняющее лицо соответствует этому или какому-либо другому пункту, то в них ставится галочка.

В результате в конце декларации будут открываться соответствующие выбранным ранее пунктам окна для внесения подробных данных. Ниже показан пример такого окна для декларирования наличных денег.

Сведения о наличных деньгах в декларации по форме 250.00. Фрагмент декларации: Электроное правительство

Следующие два пункта декларации касаются наличия недвижимости и транспортных средств за пределами Республики Казахстан.

Следует обратить внимание, что данные о таком имуществе и банковских счетах внутри страны не заполняются. Информация о них итак имеется в государственных базах.

Затем следуют пункты о наличии денежных вкладов и счетов в иностранных банках за пределами РК на общую сумму свыше 1 000 МРП (3 450 000 тенге на конец 2023 года), доли участия в уставном капитале зарубежного юридического лица (кроме акционерных обществ), договора о долевом участии в строительстве недвижимости в Казахстане и за границей.

Также пункты о наличии в Казахстане и за рубежом активов (инвестиционного золота, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, цифровых активов (криптовалюта), паев в паевых инвестиционных фондах), а также прочего имущества дороже 1 000 МРП.

Нужно ли указывать кредиты и ипотеки

Основные вопросы у казахстанцев могут возникнуть на пункте "Если у Вас имеются дебиторская/кредиторская задолженности, в том числе за пределами Республики Казахстан, то отметьте галочкой".

Как отмечается на сайте КГД, нужно ставить галочку только при наличии определенных долгов заполняющего в пользу кого-либо или наоборот: например, перед физическими лицами или компаниями при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, а также перед микрофинансовыми организациями (МФО).

То есть выбирать этот пункт при наличии кредитов только в казахстанских банках не требуется.

Поэтому ипотеку, автокредиты и прочие займы в банках (а также денежные сбережения в них) не нужно отмечать в налоговой форме 250.00.

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