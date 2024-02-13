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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Rolex или антиквариат: кто будет оценивать имущество казахстанцев для декларации

Опубликовано:

Часы
Часы. Иллюстративное фото: Miguel Angel Flores/Getty Images

Как будут оценивать драгоценности и картины казахстанцев для указания в декларации, разъяснили на брифинге в СЦК представители КГД и казахстанской Палаты оценщиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнил замглавы Комитета госдоходов Кайрат Миятов, во "входной" декларации о доходах (это форма 250.00 - прим.автора), казахстанцы отражают все зарубежные активы, а также движимое и недвижимое имущество физлица. Имущество стоимостью свыше 1 000 МРП, это около 3,5 млн тенге, нужно предварительно оценивать.

"Если стоимость имущества превышает 1 000 МРП, оценку проводят в квалифицированной оценочной компании. (…) Оценка должна быть проведена до сдачи декларации в текущем году, то есть до 15 сентября 2024 года", - сообщил Миятов.

Более подробно о процедуре оценки рассказала глава президиума Палаты оценщиков КАО Елена Волкова. По ее словам, оценить дорогостоящие часы Rolex казахстанцам будет легче, чем, к примеру, антикварную картину.

"Для понимания хочу пояснить, что у нас есть, например, врачи-терапевты, стоматологи и т.д. То есть, у каждого своя специализация. У оценщика то же самое. Есть оценщики недвижимости, ДТП, бизнеса. В Казахстане есть 4 палаты оценщиков, куда можно обратиться. Для оценки заказчику нужно только одно - предоставить товар для осмотра. Дальше оценщики все сделают сами.

Если мы говорим о товарах, допустим, брендовых марок - Rolex и т.д., это продукция масс-маркета, с ней нет проблем идентификации. Но есть изделия в единичных экземплярах - картины, исторические ценности, редкие книги. В данном случае заявителю нужно быть готовым к тому, что оценщик запросит экспертизу. Экспертизу будут проводить искусствоведы. В Казахстане есть институты, музеи, которые занимаются такими экспертизами, есть международные эксперты - это и музей А.С. Пушкина в России, и по всему миру", - сообщила спикер.

Глава президиума Палаты оценщиков КАО добавила, что на стоимость картины и других предметов влияет не только подлинность, но и сохранность: картина может стоить дорого, но быть порванной, тогда ее стоимость снижается.

Введение всеобщего декларирования в Казахстане

В 2021 году в Казахстане официально началось внедрение системы всеобщего налогового декларирования. Первыми с 2021 года сдавать декларацию начали госслужащие и приравненные к госслужащим лица, а также их супруги. Тогда гражданам сообщили, что внедрение всеобщего декларирования будет проводиться в несколько этапов и коснется отдельных слоев населения по очереди.

  • Первый этап (с 1 января 2021 года) - будет заключаться в обязательном декларировании государственных служащих, а также лиц, приравненных к госслужащим, и их супругов;
  • Второй этап (с 1 января 2023 года) - работающие на государственных предприятиях (сферы медицины, образования, спорта и так далее) и их супруги;
  • Третий этап (с 1 января 2024 года) - касается юридических лиц, ИП. То есть это руководители компаний и их учредители, индивидуальные предприниматели и их супруги;
  • Четвертый этап (с 1 января 2025 года) - остальное население страны.

15 сентября 2022 года завершилось внедрение первого этапа.

В январе 2023 года стартовал второй этап всеобщего декларирования. Декларацию начали сдавать работники государственных учреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супруги. К таковым относятся трудящиеся организаций образования, здравоохранения, культуры, спорта и так далее.

С 1 января в Казахстане стартовал третий этап всеобщего декларирования. Он не затрагивает руководителей филиалов и представительств, а также лиц, занимающихся частной практикой. Кто из казахстанцев может не сдавать декларацию, мы писали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060753-rolex-ili-antikvariat-kto-budet-otsenivat-imuschestvo-kazahstantsev-dlya-deklaratsii/

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