Количество открытых казахстанцами брокерских счетов превысило миллион

Инвестиции. Иллюстративное фото: freepik.com/pressfoto

Более миллиона казахстанцев стали инвесторами на казахстанском фондовом рынке. Из каких они городов, какого возраста и пола, рассказали в Центральном депозитарии ценных бумаг (KCSD).

Как сообщают аналитики KCSD, Казахстан достиг важной вехи в своей финансовой истории, охватив один миллион инвесторов на локальном фондовом рынке. Это произошло в марте 2023 года.

В первый месяц весны количество брокерских счетов в системе номинального держания Центрального депозитария превысило 1 188 000.

Из них 680 тысяч приходится на обособленные от других активов брокера (сегрегированные) субсчета держателей (розничных инвесторов), а остальные 508 тысяч – на брокерские счета, учитываемые через агрегированные омнибус-счета (на них хранятся активы двух и более инвесторов).

Сколько пришло новых инвесторов

С начала текущего года прирост субсчетов составил порядка 130 тысяч. В марте был зафиксирован максимальный рост розничных инвесторов – сразу на 65 тысяч. Это в два раза больше, чем, к примеру, в феврале.

По мнению экспертов KCSD, фондовый рынок страны начал развиваться более активно благодаря реформам, цифровизации, упрощению нормативно-правовой базы, созданию новых возможностей для инвесторов и растущей инвестиционной грамотности среди населения.

"По состоянию на 01 апреля 2022 года в системе учета Центрального депозитария насчитывалось порядка 315 тысяч субсчетов. Таким образом, их рост за год составил 115%. Это рекордный показатель за все время", – утверждает председатель правления KCSD Адиль Мухамеджанов.

Инвестиции. Иллюстративное фото: freepik/rawpixel.com

Как менялся портрет казахстанского инвестора

В системе учета Центрального депозитария 99% держателей ценных бумаг – это казахстанцы. Доля нерезидентов составляет всего 0,7% от общего количества розничных инвесторов.

Портрет казахстанского инвестора между тем продолжает молодеть. Группа от 25 до 34 лет за год выросла с 29,2% до 31,1%. При этом уменьшилась доля розничных инвесторов старше 55 лет – с 16,6% до 14%.

Однако их самый распространенный возраст по-прежнему составляет от 35 до 54 лет (36,3%). Группа молодых инвесторов от 18 до 24 лет сохранила практически ту же долю (18,7%), что и годом ранее. Количество брокерских счетов, открытых на имя несовершеннолетних граждан, составляет все также не более 0,1%.

Что касается гендерной разбивки, то женщины, владеющие брокерскими счетами, по количеству почти сравнялась с мужчинами – 49,8% против 50,2%. При это всего за год число инвесторов женского пола на фондовом рынке выросло в 2,5 раза.

В региональном плане, как и прежде, лидирует Алматы – 19,9% розничных инвесторов проживает здесь. В Астане – 11,3%, а на третьем месте находится Туркестанская область – 9,3%.

Самая маленькая доля приходится на Северо-Казахстанскую область – 1,7%.

При этом отметим, что доход от инвестирования в фондовую биржу не является самым стабильным. В 2022 году, например, наиболее прибыльными оказались более пассивные инвестиции, такие как обычный банковский депозит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2017174-kolichestvo-otkrytyh-kazahstantsami-brokerskih-schetov-prevysilo-million/