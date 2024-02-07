Как "доносы" помогают бороться с неплательщиками налогов в США и Казахстане

Участие населения – это важный фактор для достижения прозрачности в вопросах траты бюджетных денег и эффективной налоговой политики. Как это работает в США и Казахстане, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстан остается страной с дефицитным бюджетом, то есть государство тратит больше денег, чем получает за счет налоговых и иных поступлений. В результате правительство прибегает к изъятию денег из Национального фонда страны, который должен обеспечивать благосостояние граждан.

Чтобы решить этот вопрос, необходимо улучшить систему налогообложения и контроля расходов.

Как это решается в развитых странах, мы узнали у эксперта в сфере налогообложения Нуркамилы Акишевой. Ранее она рассказала, могут ли казахстанцы узнать о доходах госслужащих и президента.

Как граждане США помогают налоговой

Часто можно услышать истории о том, что основу эффективности налоговых органов США составляет участие населения в виде доносов.

Как отмечает эксперт, практика участия населения в поддержании налоговой дисциплины, известная как "доносы", действительно существует в США.

"Официальное название программы является “Whistleblower Office», что дословно переводится как "Офис Информатора".

Граждане могут обращаться в налоговые органы и сообщать о необычных или несоответствующих их знанию доходах, расходах или сделках лиц или организаций, включая коллег, соседей, друзей или родственников.

Этот механизм может способствовать выявлению потенциальных случаев налоговых нарушений.

Программа по защите прав информаторов предоставляет денежные вознаграждения лицам, предоставившим достоверную информацию, которая привела к взысканию налогов, штрафов или других сумм с налогоплательщика, совершившего нарушение.

Размер вознаграждения зависит от общей суммы собранных средств в результате предоставленной информации. Личность информатора может оставаться в тайне", – сообщает Нуркамила Акишева.

При этом она отмечает, что контекст и динамика налогового контроля могут отличаться в Казахстане, и применимость подобного подхода зависит от юридических и культурных особенностей страны.

При этом внедрение подобного опыта в Казахстане может иметь как позитивные, так и отрицательные аспекты:

возможные плюсы – включают повышение осведомленности населения о необходимости соблюдения налоговых обязательств и улучшение морали в плане налогообложения;

минусы – такая практика также может стать источником злоупотреблений, в том числе ложных доносов или межличностных конфликтов, используемых в целях мести.

Так, способствовать достижению эффективного налогообложения может программа всеобщего декларирования. Однако и здесь могут возникнуть сложности.

Что может помешать программе

Как отмечает Нуркамила Акишева, внедрение всеобщего декларирования доходов может столкнуться с несколькими преградами, и решение этих проблем требует внимательного анализа и комплексных мер.

Монеты. Иллюстративное фото: freepik.com

Так, эксперт указывает несколько возможных способов преодоления преград на пути к эффективному налогообложению, основанных на опыте США и других стран:

недоверие налоговым органам – нужно работать над повышением доверия через прозрачность деятельности правительственных организаций, обеспечение конфиденциальности данных и предоставление обратной связи о том, как используются уплаченные налоги;

– нужно работать над повышением доверия через прозрачность деятельности правительственных организаций, обеспечение конфиденциальности данных и предоставление обратной связи о том, как используются уплаченные налоги; трудности в проверке достоверности предоставленной информации – применение современных технологий, таких как искусственный интеллект и аналитика данных, может упростить процессы проверки и повысить эффективность контроля;

– применение современных технологий, таких как искусственный интеллект и аналитика данных, может упростить процессы проверки и повысить эффективность контроля; низкий уровень финансовой грамотности населения – это может затруднить правильное и полное декларирование доходов. Ситуацию может улучшить развитие программ образования и информационной кампании по повышению финансовой грамотности.

Дополнительно указывается необходимость предоставления малым предприятиям доступных и простых инструментов для декларирования, а также консультаций со стороны налоговых служб.

"Преодоление этих преград требует комплексного подхода, который включает в себя юридические реформы, технологические инновации, образовательные программы и работу по укреплению доверия общества к налоговой системе", – отмечает эксперт в сфере налогообложения Нуркамила Акишева.

Таким образом, добиться улучшения как сферы налогообложения, так и прозрачности расходов госбюджета можно только при осознанном участии населения и внедрении новых подходов и механизмов работы в налоговых органах.