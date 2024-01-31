"Письма счастья" от налоговой стали поступать казахстанцам

Казахстанцы стали сообщать о поступлении на их электронные почтовые ящики писем с уведомлениями о налоговых нарушениях. Однако официальные органы отрицают свое участие в этом, передает NUR.KZ.
В 2024 году в Казахстане завершился мораторий на налоговые проверки бизнеса. В связи с этим предпринимателей могут проверять на наличие каких-либо нарушений в рамках закона.
При этом сообщалось, что опасаться тотальных проверок казахстанцам не нужно.
Однако, как сообщают в Комитете государственных доходов, налогоплательщики стали обращаться с жалобой на рассылку так называемых "писем счастья" от налоговых органов – то есть сообщений о наличии нарушений в рамках камерального контроля.
Как уведомляет налоговая
"Комитет государственных доходов сообщает, что уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный кабинет налогоплательщика.
Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.
Соответственно, Комитет государственных доходов отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет", – указывается в официальном сообщении.
То есть сами госорганы такие рассылки не осуществляют.
Кто может рассылать "письма счастья"
В Казахстане все чаще регистрируются случаи мошенничества, которое может иметь различные формы.
Так, злоумышленники могут прикрываться:
- Нацбанком или менеджерами банка второго уровня – сообщается о якобы подозрительных заявках на кредит, попытках снять деньги и так далее;
- Казпочтой – применяется уловка с поддельным сообщением о доставке посылке;
- частными судебными исполнителями – могут угрожать арестом и лишением свободы за долги;
- и так далее.
В случае указанных рассылок якобы от налоговых органов также может иметься риск мошенничества, направленного на индивидуальных предпринимателей и бизнес.
Поэтому казахстанцы, получившие электронные "письма счастья" с указанием о выявленных нарушениях, не должны доверять им. А проверить наличие реальных уведомлений о наличии налоговых обязательств следует в личном кабинете налогоплательщика.
Напомним, что в 2024 году ИП, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги должны будут заполнить декларацию о доходах и имуществе.
Их необходимо предоставить до 15 сентября 2024 года по месту жительства. Ранее мы описывали три способа подачи декларации в режиме онлайн.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2058211-pisma-schastya-ot-nalogovoy-stali-postupat-kazahstantsam/