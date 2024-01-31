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30 лет независимости Казахстана

"Письма счастья" от налоговой стали поступать казахстанцам

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Удивленная женщина за компьютером
Удивленный человек. Иллюстративное фото: freepik.com

Казахстанцы стали сообщать о поступлении на их электронные почтовые ящики писем с уведомлениями о налоговых нарушениях. Однако официальные органы отрицают свое участие в этом, передает NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане завершился мораторий на налоговые проверки бизнеса. В связи с этим предпринимателей могут проверять на наличие каких-либо нарушений в рамках закона.

При этом сообщалось, что опасаться тотальных проверок казахстанцам не нужно.

Однако, как сообщают в Комитете государственных доходов, налогоплательщики стали обращаться с жалобой на рассылку так называемых "писем счастья" от налоговых органов – то есть сообщений о наличии нарушений в рамках камерального контроля.

Как уведомляет налоговая

"Комитет государственных доходов сообщает, что уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный кабинет налогоплательщика.

Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена.

Соответственно, Комитет государственных доходов отношения к такому роду рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков не имеет", – указывается в официальном сообщении.

То есть сами госорганы такие рассылки не осуществляют.

Финансовый специалист исчисляет налог с дохода
Расчет платежей. Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

Кто может рассылать "письма счастья"

В Казахстане все чаще регистрируются случаи мошенничества, которое может иметь различные формы.

Так, злоумышленники могут прикрываться:

В случае указанных рассылок якобы от налоговых органов также может иметься риск мошенничества, направленного на индивидуальных предпринимателей и бизнес.

Поэтому казахстанцы, получившие электронные "письма счастья" с указанием о выявленных нарушениях, не должны доверять им. А проверить наличие реальных уведомлений о наличии налоговых обязательств следует в личном кабинете налогоплательщика.

Напомним, что в 2024 году ИП, руководители и учредители юридических лиц, а также их супруги должны будут заполнить декларацию о доходах и имуществе.

Их необходимо предоставить до 15 сентября 2024 года по месту жительства. Ранее мы описывали три способа подачи декларации в режиме онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2058211-pisma-schastya-ot-nalogovoy-stali-postupat-kazahstantsam/

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