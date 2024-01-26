Нацбанк обратился к казахстанцам

Национальный банк Казахстана предупредил об активизации телефонных мошенников с поддельными документами, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт НБК.

По информации Нацбанка, возобновились случаи телефонного мошенничества. Мошенники демонстрируют поддельные документы для подтверждения своих "полномочий".

"Напоминаем, что мошенники, представляясь работниками департамента безопасности Национального банка, вводят граждан в заблуждение. Данные схемы реализуются с участием подставных "работников Национального банка" под предлогом "поимки мошенников в банках второго уровня". При этом мошенники даже отправляют поддельные удостоверения работников Национального банка, переадресовывают звонки на иных подставных лиц, а также предоставляют реквизиты для банковских переводов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в поддельных документах размещаются подписи, имена, печати для повышения доверия граждан.

Казахстанцев призвали при поступлении телефонных звонков от подставных "работников департамента безопасности Национального банка" прервать разговор и не принимать участие в проведении каких-либо "спецопераций по поимке мошенников".

Также граждан РК призвали не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить денежные средства на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

"Напоминаем, Национальный банк не обслуживает физических лиц и не проводит денежные расчеты с населением, в том числе не привлекает граждан для проведения "специальных операций по поимке мошенников", - сообщили в НБК.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.