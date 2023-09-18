Утильсбор не достиг своих целей, сообщают в Высшей аудиторской палате РК

Согласно отчету аудиторов, количество старых автомобилей в стране только возросло, а финансирование экологических проектов за счет утильсбора оказалось непрозрачным. Подробнее читайте в NUR.KZ.

Высшая аудиторская палата Республики Казахстан выпустила отчет о своей деятельности за первое полугодие 2023 года.

Согласно опубликованному документу, у механизма утилизационного сбора, когда производители и импортеры должны вносить определенную плату за будущую переработку и для финансирования других экологических проектов, имелись свои цели.

Однако они в итоге оказались недостигнутыми.

Результаты работы системы

Одними из целей утильсбора являлись снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологической чистоты транспорта за счет уменьшения доли старых автомобилей в Казахстане.

Однако по итогу его действия ситуация ухудшилась.

"Наоборот, средний возраст машин увеличился до 22 лет, машин старше 10 лет – в 1,5 раза к уровню 2017 года.

Более того, оператор в лице АО «Жасыл даму» не обладает информацией о количестве производителей (импортеров), на кого распространяются соответствующие обязательства, не имеет возможности их идентифицировать, а утилизационные платежи оплачиваются по факту на счет оператора", – указывается в отчете Аудиторской палаты.

Переработка. Иллюстративное фото: freepik.com

В результате отсутствует полноценный контроль за правильностью исчислений, полнотой и своевременностью оплаты таких платежей.

А по оценкам источника было недополучено 309,8 млрд тенге. При этом оказалось, что около 58 тыс. транспортных средств и техники было допущено к эксплуатации, хотя оплата утилизационных платежей по ним на момент аудита не подтверждена.

Непрозрачное финансирование

Как отмечают аудиторы, финансирование других экологических проектов за счет средств, поступающих от утильсбора, оказалось непрозрачным: из 15 направлений было профинансировано лишь два.

"При этом 99,6% от всех утилизационных платежей за 2022 год приходится на поддержку автопрома (259 млрд тенге).

Всего по итогам аудита установлены финансовые нарушения в объеме 277 млн тенге, 5 млрд тенге – неэффективного управления средствами, 4,7млрд тенге – упущенной выгоды", – указывается в документе.

Учитывая данные аудита, эксперты рекомендуют правительству рассмотреть целесообразность закрепления функций по исчислению, контролю за полнотой и своевременностью перечисления уплаты производителями и импортерами утилизационных сборов за органами государственных доходов.

А также рекомендуется внедрить прозрачный бюджетный механизм финансирования экологических проектов за счет утилизационных платежей.