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30 лет независимости Казахстана

Доступ к дешевым праворульным иномаркам ограничат в Казахстане

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Ключи от машины и игрушка лежат на нотубуке
Ключи от авто. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

С 16 января в Казахстане введут временный запрет на ввоз праворульных авто в разобранном виде. Таким образом водители потеряют доступ к дешевым иномаркам. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Из-за высоких цен приобрести автомобиль в салоне могут не все казахстанцы. Поэтому некоторые граждане используют различные обходные пути и приобретают машины за границей за гораздо меньшую стоимость.

Одной из таких "лазеек" являлся ввоз праворульных автомобилей. Согласно казахстанскому законодательству, такие машины завозить в страну нельзя, однако запрет не распространялся на авто в разобранном виде.

Благодаря этому некоторые граждане ввозили в Казахстан новые кузова для праворульных иномарок, меняли их на своих старых авто и получали обновленные машины "за копейки".

Однако теперь так "сэкономить" не получится. На сайте Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов РК в электронном виде был опубликован приказ министра промышленности и строительства РК, который вводит временный запрет на ввоз на территорию страны праворульных авто и в разобранном виде.

"Ввести запрет на ввоз легковых автомобилей, с правосторонним расположением руля, в разобранном виде на территорию Республики Казахстан сроком на шесть месяцев", – говорится в приказе.

Документ был официально опубликован 5 января, а вступает в действие спустя 10 дней. Соответственно полный запрет на ввоз в страну любых праворульных автомобилей вступит в силу 16 января 2024 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2054398-dostup-k-deshevym-inomarkam-ogranichat-v-kazahstane/

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