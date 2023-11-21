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Как избавиться от пени за долги по коммуналке в Алматы

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Семейная пара изучает коммунальные счета
Счет за коммунальные услуги. Иллюстративное фото: freepik.com/wayhomestudio

В Алматы должникам по коммунальным платежам могут списать пеню, если они закроют свои задолженности. Как без штрафов погасить просроченные долги за теплоэнергию, узнали журналисты NUR.KZ.

Долги по коммунальным платежам – серьезная проблема для Казахстана. По состоянию на 1 октября, общая сумма задолженности, которая превышает 3 месяца, составила порядка 61,2 млрд тенге.

Это в свою очередь негативно сказывается не только на качестве предоставляемых услуг, но и на финансовом положении самих должников, ведь помимо основного долга на них накладываются штрафы в виде пени, которая будет постоянно расти. А долгое игнорирование платежей может привести к отключению услуг, аресту счетов и даже запрету на выезд из страны.

Однако на текущий момент у некоторых должников есть возможность исправить свою ситуацию. Как сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети", в Алматы действует акция "Заплати долг – спишем пеню!". В рамках нее жители мегаполиса могут без штрафов погасить свои долги перед коммунальным предприятием за отопление и горячее водоснабжение.

Сама акция действует уже месяц, и, как сообщают в компании, за это время в ней принял участие 171 должник с общей суммой задолженности более 19,1 млн тенге. В итоге им была списана пеня на сумму почти 9,2 млн тенге.

Казахстанцы с долгами по коммуналке могут стать участниками акции до 29 декабря 2023 года. Для этого нужно полностью оплатить задолженность и отправить на электронную почту или в филиал ТОО "Алматинские тепловые сети" следующие документы:

  • заявление;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • квитанцию для подтвер­ждения оплаты основного долга (кассовый чек).

Напомним, некоторые алматинцы также могут рассчитывать на получение компенсации за подорожавшие коммунальные услуги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2046799-kak-izbavitsya-ot-peni-za-dolgi-po-kommunalke-v-almaty/

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