Кому спишут пеню за долги по коммуналке в Алматы

При наличии долгов за коммунальные услуги начисляется пеня. Однако жители Алматы могут воспользоваться возможностью для списания части задолженности. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

Коммунальные услуги оплачивают жители не только квартир, но и частных домов. Просто в них может отличаться список предоставляемых услуг: нет центрального отопления, горячей воды и так далее.

При этом именно услуги по теплоэнергии могут оказаться наиболее затратными в период отопительного сезона. И если не вносить платежи вовремя, то это приводит к начислению пени. А долгое игнорирование оплаты грозит отключением услуг и даже судебным иском с последующим запретом на выезд из страны.

Как сообщают в ТОО "Алматинские тепловые сети", жители мегаполиса могут воспользоваться услугой по списанию пени и закрыть долги за теплоэнергию на выгодных условиях.

Отметим, что некоторым казахстанцам доступна жилищная помощь для оплаты коммуналки.

Как избавиться от пени

Если жители Алматы имеют долги по теплоэнергии (отопление, горячая вода), то в рамках акции "Заплати долг – спишем пеню!" они могут добиться списания пени и оплатить только сумму задолженности.

"Кроме возможности сэкономить на пени, это позволит снять ограничения и аресты на имущество, а также расчетные счета в банках с тех неплательщиков, на которых они были наложены", – указывается в сообщении компании.

Квитанция. Иллюстративное фото: d3Sign/Getty Images

Для этого нужно до конца декабря 2023 года полностью оплатить задолженность за отопление и горячую воду.

При этом на электронную почту или в филиал ТОО «Алматинские тепловые сети» необходимо предоставить следующие документы:

заявление;

копию документа, удостоверяющего личность;

квитанцию для подтвер­ждения оплаты основного долга (кассовый чек).

"В случае неуплаты задолженности неплательщики будут отключены от услуг тепло­снабжения, а суммы долгов взыскиваться через суд", – указывается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в некоторых регионах Казахстана отмечено особенно сильное подорожание коммуналки. Так, рост стоимости определенных услуг вовсе составил от 30% до 78,5% с начала 2023 года.

Также мы рассказывали, что жители Алматы могут получить компенсацию за подорожание коммунальных услуг.