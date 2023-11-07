Миллиарды тенге задолжали казахстанцы за коммунальные услуги

Общая задолженность потребителей комуслуг в Казахстане превысила 61 млрд тенге. Этих денег хватило бы, чтобы модернизировать несколько ТЭЦ, передает EnergyProm. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В сфере коммунальных услуг Казахстана существуют серьезные проблемы. Главная из них – сильный износ существующей инфраструктуры.

Как весной этого года отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев, более половины теплоэлектростанций (ТЭЦ) страны находятся в зоне риска, а уровень износа в некоторых городах превысил 80%. Средний износ тепловых сетей по стране составил около 54%. Причем в 80 городах с централизованным теплоснабжением этот показатель – от 75% до 92%.

Данную ситуацию хотят решить с помощью программы "Тариф в обмен на инвестиции" – поставщикам коммунальных услуг разрешили повысить цены, однако обязали привести в порядок инфраструктуру. При этом проблема данной сферы кроется не только в низких тарифах, но и в недобросовестных потребителях.

По данным аналитиков, совокупный объем дебиторской задолженности потребителей перед субъектами естественных монополий, превышающей три месяца, на 1 октября 2023 года составил 61,2 млрд тенге. Население задолжало порядка 15,7 млрд тенге, а предприятия – 45,6 млрд тенге.

Задолженность потребителей за коммунальные услуги. Инфографика: energyprom.kz

За что не платят казахстанцы

Самый большой долг у рядовых граждан страны – за отопление (4,9 млрд тенге). Следом идет электроэнергия (4 млрд тенге), а на третьем месте – водоснабжение (3 млрд тенге). За канализацию казахстанцы задолжали 2 млрд тенге, а за газ – 1,7 млрд тенге.

У юридических лиц долги более серьезные. Например, только за электроэнергию они должны порядка 14,3 млрд тенге. За отопление – 13,4 млрд тенге, за газ – 12,5 млрд тенге, а за водоснабжение и водоотведение – 3,6 и 1,7 млрд тенге соответственно.

Для понимания серьезности ситуации: модернизация ТЭЦ в Кентау стоит чуть менее 14 млрд тенге. Это всего 23% от общей суммы задолженности по коммунальным услугам.

Другими словами, на полную сумму долга можно было бы привести в порядок пять таких ТЭЦ, и еще остались бы средства. Примерно столько также стоит ремонт 170 километров тепловых сетей.

Важно учитывать, что это не просто цифры. Долги не дают развиваться коммунальной сфере Казахстана – не производятся ремонтные работы, не прокладываются новые сети.

"При подобном отношении потребителей-неплательщиков немалая доля ответственности в проблемах коммунальной сферы лежит именно на них – более того, проблема системная, возникла она не в этом году и тянется сквозь годы, оставаясь остро актуальной", – подвели итог аналитики.

Напомним, уже сейчас Казахстан сталкивается с дефицитом электроэнергии – модернизация существующих коммунальных сетей могла бы улучшить общую ситуацию в стране, однако для этого требуются серьезные вливания средств.