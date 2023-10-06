Блокировать за долги только часть средств, а не все счета предложили в Казахстане

Если у плательщика есть долги по соцплатежам, его банковский счет могут арестовать. Депутаты предложили смягчить норму, чтобы аресту подвергалась не вся сумма. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане действует норма, по которой налоговым агентам и плательщикам могут арестовать счета, если те допустили задолженность по социальным платежам. Такие ситуации регулируются Социальным кодексом РК, который вступил в силу 1 июля 2023 года.

"В случае непогашения задолженности по социальным отчислениям, обязательным пенсионным взносам, обязательным пенсионным взносам работодателя, обязательным профессиональным пенсионным взносам орган государственных доходов приостанавливает расходные операции по банковским счетам и кассе плательщика или агента...

По распоряжению органов государственных доходов банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны приостановить расходные операции по банковским счетам плательщиков или агентов", – говорится в 3 пункте статьи 256 Социального кодекса РК.

Согласно Социальному кодексу, плательщиками социальных отчислений являются работодатели, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, то есть нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы.

Таким образом, если они допустят задолженность по обязательным платежам, то Комитет государственных доходов в автоматическом режиме осуществит блокировку счетов, даже если на них хранится сумма, которая превышает размер долга.

В этой связи депутаты мажилиса парламента выступили с предложением отменить эту норму и ввести арест только в пределах суммы долга. Депутатский запрос был опубликован на официальном сайте мажилиса парламента Казахстана.

"Ситуация, когда из-за небольшой задолженности по социальным платежам без решения суда блокируются счета с многократно превышающими такую задолженность суммами денег, которые являются собственностью налогоплательщиков, выглядит сомнительно и с правовой точки зрения", – высказали свое мнение депутаты.

В пример они приводят 118 статью Налогового кодекса, которой предусмотрено приостановление расходных операций по банковским счетам налогоплательщика в случаях непогашения налоговой задолженности в пределах самой задолженности.

Таким образом, по мнению мажилисменов, практика наложения ареста на все счета налогоплательщика должна быть прекращена.

В ответе на запрос в Национальном банке РК заявили, что не видят проблемы в отмене данной нормы.

"В случае поддержки Правительством Республики Казахстан предложенной инициативы по приостановлению расходных операций в пределах суммы задолженности по пенсионным взносам и социальным отчислениям, по аналогии с налоговой задолженностью, не возражаем против, и отмечаем, что в целях ее реализации потребуется внесение изменений в Социальный кодекс", – дали ответ в Нацбанке.

Таким образом, если предложение депутатов будет учтено, казахстанцам, которые должны проводить соцплатежи, не будет угрожать полный арест всех средств на банковских счетах при возникновении задолженности.