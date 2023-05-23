Сколько денег планируется собирать с оплаты проезда по БАКАД ежегодно

Платная дорога. Иллюстративное фото: pixabay.com

Руководитель по эксплуатации и содержанию ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции" Нурланбек Омирбаев рассказал, сколько денег планируется собирать с оплаты проезда по БАКАД каждый год, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время брифинга на площадке РСК Нурланбек Омирбаев рассказал, какой бюджет заложен на строительство дороги.

"На стадии тендера мы считали, сколько потребуется денег. 22% наших собственных средств было привлечено, это сумма составляла 158 млн долларов. Помимо этого, мы привлекли 585 млн долларов у трех международных финансовых институтов: Европейский банк реконструкции и развития, Исламский банк развития, Евразийский банк развития. В настоящее время выборка этих средств еще не закончилась", - сообщил он.

Спикер отметил, что инвестиции должны быть возвращены.

Также, как отметил заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИРР РК Жамбул Бактияр, ежегодно от внедрения платности дорог планируется собирать не менее 5 млрд тенге.

Напомним, строительство БАКАД началось еще в 2018 году, стоимость проекта тогда составляла 180 млрд тенге.

В 2019 году сообщалось, что дорогу откроют в 2021 году. Сегодня спикеры рассказали, что БАКАД будет запущен в этом году.

Также были озвучены предварительные цены за проезд по БАКАД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2021737-skolko-deneg-planiruetsya-sobirat-s-oplaty-proezda-po-bakad-ezhegodno/