Оформление удостоверения личности подорожает для некоторых казахстанцев

Удостоверение личности. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, в Казахстане вводится повышенная госпошлина за выдачу удостоверения личности казахстанцам, которые часто его теряют. Новые ставки узнали журналисты NUR.KZ.

На днях президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)".

Законом о внесении изменений и дополнений, в частности, вводятся новые ставки государственных пошлин.

Пошлина за частую замену удостоверения личности

Как указывалось еще при обсуждении поправок, по вопросу восстановления удостоверения личности от казахстанцев ежегодно в среднем поступает 335 тысяч обращений. Из них 7 806 граждан обращаются более двух раз в течение года, что указывает на небрежное отношение к документу.

В связи с этим было решено увеличить размер госпошлины за выдачу удостоверения личности гражданина РК в связи с его утратой в течение года более двух раз до одного месячного расчетного показателя (1 МРП). Для примера: в 2023 году это 3 450 тенге.

Первичная выдача удостоверения личности, его переоформление по истечении срока годности и при утере в случае обращения два и менее раз в год также будет стоить 0,2 МРП или 690 тенге в 2023 году.

Ставка за паспорт была дифференцирована

Вместе с тем поправками была дифференцирована государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина РК.

Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее ставка для всех составляла 8 МРП или 27 600 тенге в 2023 году. Она останется такой же, но при оформлении стандартного документа с 36 страницами.

При этом поправками учтены отдельные категории граждан, часто выезжающие за рубеж в разные страны, которым приходится по несколько раз в течение срока действия паспорта переоформлять его в связи с использованием всех страниц документа для виз и пограничных отметок.

Такие активные путешественники смогут сразу оформить более объемный паспорт с 48 страницами за 12 МРП. В 2023 году это 41 400 тенге.

А для детей в возрасте до 16 лет, которым с недавних пор также нужно иметь паспорт при выезде за границу, теперь будет предусмотрен документ с 24 страницами. Госпошлина за его выдачу составит 4 МРП, что на данный момент равно 13 800 тенге.

Предполагается, что оформление документа с меньшим количеством страниц снизит финансовую нагрузку на семьи с детьми, выезжающие в другие страны.

Отметим, что новые госпошлины вводятся в действие с 1 января 2024 года. А казахстанцам, которые часто теряют удостоверение личности, лучше позаботиться о его сохранности заранее. Например, вместо него можно использовать цифровой документ, который приравняли к оригиналу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2013865-oformlenie-udostovereniya-lichnosti-podorozhaet-dlya-nekotoryh-kazahstantsev/