Электронные версии документов приравняли к бумажным в Казахстане

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Цифровизация идет полным ходом. Теперь граждане страны смогут получать все привычные услуги, используя цифровые версии своих документов, ведь их юридически приравняли к оригиналам. Соответствующий приказ был опубликован на портале Эталонного контрольного банка нормативно правовых актов РК.

Теперь казахстанцам необязательно постоянно носить с собой документы в физическом виде. Достаточно иметь на своем смартфоне приложение с сервисом "Цифровые документы", например, eGov Mobile или же одно из приложений мобильного банкинга, в котором также есть этот сервис.

Имея электронный документ, житель страны может получить все привычные услуги, в том числе и финансовые: оформление кредита или другого банковского продукта, обмен валюты, оформление пенсионных выплат и так далее. Цифровые документы полностью заменяют физические.

Как это работает

Важно понимать, что юридическая сила есть только у «оригинальных» цифровых документов, то есть тех, что хранятся в соответствующем сервисе. Никакие «скрины» и фотографии по-прежнему не будут приниматься.

При необходимости предъявить документ, например, сотруднику банка, казахстанец может обойтись цифровой версией. Для этого он должен зайти в мобильное приложение, которое хранит документы.

Выбрав нужный документ, пользователь должен использовать функцию «Открыть доступ», после чего генерируется защищенный QR-код и короткий код, который дает временный доступ третьим лицам к просмотру документа.

Такой механизм был выбран не случайно. QR-коды давно стали частью повседневной жизни казахстанцев. С помощью них жители страны оплачивают проезд и совершают покупки в магазинах. Можно также вспомнить и жесткие карантинные ограничения, когда, чтобы пройти, например, в кафе или торговый центр, нужно было проходить проверку своего Covid-статуса.

Проверка документа также проходит через мобильное приложение – проверяющий считывает QR-код через камеру своего устройства. При этом отметка о просмотре документов фиксируется в личных кабинетах обеих сторон на веб-портале «Электронного правительства».

QR-код. Иллюстративное фото: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images

Безопасно ли это

Цифровые документы упрощают бюрократический механизм, они сокращают потребление бумаги и делают документооборот проще. Однако не возникнет ли риск попадания цифровых документов «не в те руки»?

Могут ли условные мошенники при помощи цифрового документа, например, оформить кредит на ничего не подозревающую жертву?

Как отмечается в Правилах использования цифровых документов, работа сервиса регулируется законодательством РК об информатизации, о персональных данных и их защите, и едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности.

Доступ к цифровому документу имеет только его владелец, ведь для того, чтобы его открыть, нужно авторизоваться в приложении, например, при помощи пароля, биометрии или электронной цифровой подписи. Не стоит также забывать, что пользователь будет знать о том, что кто-то просмотрел его цифровой документ.

Другими словами, воспользоваться цифровыми документами возможно только при согласии их владельца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1992658-elektronnye-versii-dokumentov-priravnyali-k-bumazhnym-v-kazahstane/