Оформление паспорта и удостоверения личности подорожало в Казахстане

Паспорт гражданина РК. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С увеличением расчетных показателей растет и стоимость государственных услуг. Например, в 2023 году оформление личных документов казахстанцев будет обходиться дороже. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2023 года месячный расчетный показатель (МРП) повысился с 3 180 до 3 450 тенге. Соответственно, все государственные услуги и платежи в бюджет, привязанные к данному показателю, станут дороже.

Рассмотрим изменение цен на госпошлины при получении основных документов в Казахстане.

Напомним, что некоторые категории граждан могут быть освобождены от уплаты госпошлин при выдаче данных документов.

Удостоверение личности

Документ, удостоверяющий личность, выдается при достижении 16 лет и является обязательным. Размер госпошлины за выдачу удостоверения личности, согласно Налоговому кодексу РК, составляет 0,2 МРП – это 690 тенге в 2023 году.

Время выдачи документа не превышает 15 рабочих дней с момента подачи заявления, но с возможностью платно ускорить процесс вплоть до 1 рабочего дня.

А срок его действия составляет 10 лет, после чего необходимо произвести замену.

За отсутствие удостоверения личности или просрочку более чем на месяц казахстанцам грозит штраф в размере 7 МРП (24 150 тенге) за первое нарушение и 13 МРП (44 850 тенге) - за повторное в течение года.

Удостоверение личности. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Паспорт гражданина РК

В отличие от удостоверения личности наличие паспорта не является обязательным. Он выдается на 10 лет при необходимости (поездка за границу) и даже детям до 16 лет.

Стоимость госпошлины за выдачу паспорта в 2023 году составляет 8 МРП, или 27 600 тенге. Столько же стоит удостоверение для лиц без гражданства.

Срок выдачи и условия ускорения данного процесса идентичны удостоверению личности. Штрафа за просрочку паспорта в Казахстане нет.

При этом планируется ввести разделение граждан на категории при оплате госпошлины за паспорт. Это также может сделать детские паспорта дешевле. В то же время частая смена удостоверения личности может обойтись еще дороже.

Свидетельство о рождении

Платить за получение этого документа нужно только при повторном получении – сумма составит 0,5 МРП, или 1 725 тенге.

А за регистрацию перемены фамилии, имени или отчества нужно заплатить 2 МРП, или 6 900 тенге, без учета сопутствующих расходов по замене документов.

Кошелек. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin / Getty Images

Свидетельства о браке и разводе

Подача заявления на регистрацию брака производится за месяц до даты намеченной регистрации. Данная услуга обойдется в 1 МРП, что в 2023 году равно 3 450 тенге. И уже в день непосредственной регистрации брака выдается соответствующее свидетельство.

А получение справки о заключении брака будет стоить 0,3 МРП, или 1 035 тенге.

За регистрацию расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих несовершеннолетних детей, придется заплатить в два раза больше – 2 МРП, или 6 900 тенге.

Стоимость соответствующей справки также составит 0,3 МРП.

Водительские права и техпаспорт

Госпошлина для автолюбителей за регистрацию водительского удостоверения, в том числе при смене категории, составляет 1,25 МРП. Столько же нужно заплатить за выдачу техпаспорта.

В 2023 году размер данных платежей составляет 4 313 тенге.

Напомним, что автовладельцы также могут купить VIP-номера стоимостью от 57 до 285 МРП, что равно сумме от 196 650 до 983 250 тенге в 2023 году.

Также в будущем планируется ввести возможность самостоятельного выбора комбинации цифр и букв на автомобильных номерах за 15 МРП, что в 2023 году может обойтись в 51 750 тенге. Но о сроках введения подобных мер пока не сообщалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2003572-oformlenie-pasporta-i-udostovereniya-lichnosti-podorozhalo-v-kazahstane/