Ответственность за фиктивный техосмотр ужесточат в Казахстане

Техосмотр. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Глава кабмина Алихан Смаилов сообщил об ужесточении ответственности за фиктивный техосмотр авто. Ответ премьер-министра на депутатский запрос появился на официальном интернет-ресурсе сената РК.

По словам премьер-министра, в целях усиления ответственности за нарушения в сфере обязательного техосмотра проводится работа по внесению поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

"Так, предусмотрено усиление ответственности за проведение технического осмотра без автотранспортного средства с введением штрафа в отношении владельцев автотранспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра, а также введением штрафа в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за допущение фиктивного технического осмотра", – говорится в ответе Смаилова.

Напомним, в январе прошлого года группа депутатов мажилиса попросила правительство отменить в Казахстане обязательное прохождение техосмотра автотранспорта. Позже автоэксперты выступили против такой инициативы.

Между тем премьер-министр Алихан Смаилов в своем ответе на запрос депутатов об отмене обязательного техосмотра транспортных средств казахстанцев заявил, что считает нецелесообразным отмену обязательного технического осмотра.

А 30 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

Этим документом были внесены изменения и в закон о дорожном движении в Казахстане. И теперь с января текущего года автомобили с иностранными номерами могут проходить техосмотр в Казахстане.

Согласно статье 88 Закона РК "О дорожном движении", участвующие в дорожном движении на территории РК и зарегистрированные в уполномоченном органе, а также зарегистрированные в других государствах механические транспортные средства и прицепы к ним подлежат обязательному техническому осмотру, за исключением транспортных средств категории M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.

Отмечается, что обязательный технический осмотр проводится операторами технического осмотра, включенными уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр операторов технического осмотра, независимо от места регистрации транспортного средства и места жительства владельца транспортного средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2012576-otvetstvennost-za-fiktivnyy-tehosmotr-uzhestochat-v-kazahstane/