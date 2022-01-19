"Стал формальностью и несет коррупционные риски": депутат о техосмотре автомобилей

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Группа депутатов мажилиса попросила правительство отменить в Казахстане обязательное прохождение технического осмотра автотранспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова в ходе пленарного заседания мажилиса озвучил депутат Айкын Конуров.

Мажилисмен обратил внимание правительства на действующий инструмент контроля ответственности граждан за состояние личного имущества.

В частности, он указал на вопрос о требовании прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств физических лиц, которое используется в личных целях.

"В Казахстане насчитывается порядка 2,7 млн (или более 70% от общего количества) транспортных средств, прохождение ежегодного технического осмотра для которых является обязательным.

Большинство их владельцев – это законопослушные граждане, которые вынуждены за заветный акт о прохождении технического осмотра уплачивать положенные платежи в размере до 5 тыс. тенге. Валовая выручка этой сферы деятельности может составлять от 7 до 13 млрд тенге.

Хотим отметить, что, несмотря на передачу проведения данной сферы в конкурентную среду и создание сети частных станций для прохождения технического осмотра, процедура его прохождения осталась формальной и коррумпированной", - заявил мажилисмен.

Так, по его словам, в 2019 году в Комитете транспорта МИИР заявляли о беспощадной борьбе с мошенническими схемами среди частных операторов техосмотра: ручной ввод определенных данных, фотошоп, проведение техосмотра без предоставления транспорта, продажу фиктивных диагностических карт, проведение осмотра в местах, не соответствующих государственным стандартам и требованиям.

Однако, как добавил Конуров, в 2021 году была пресечена деятельность организованной преступной группировки, созданной уже сотрудниками Комитета транспорта.

"ОПГ без фактического техосмотра подделала более 260 тыс. диагностических карт. В денежном выражении это почти 1 млрд тенге. По всей стране на подставных лиц было оформлено 28 фирм, которые существовали лишь "на бумаге".

По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, соответственно, они не имели необходимого: помещения, технического оборудования, специалистов, как требует этого действующее законодательство. Получается, что чиновники не побороли коррупцию в этой сфере, а возглавили ее", - сказал депутат.

В этой связи мажилисмен пришел к выводу о том, что технический осмотр стал формальностью, которая приводит к ненужным затратам граждан, несет в себе системные коррупционные риски, а также не особо влияет на безопасность транспортного средства для самого владельца и других участников движения, к тому же не обеспечивает вопросы экологической безопасности.

"Считаем логичным отменить в Казахстане обязательное прохождение технического осмотра и административную ответственность за эксплуатацию без технического осмотра транспортных средств физических лиц кроме автобусов, грузовых автомобилей и транспортных средств, используемых в коммерческих целях в качестве такси", - резюмировал парламентарий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1951923-stal-formalnostyu-i-neset-korruptsionnye-riski-deputat-o-tehosmotre-avtomobiley/