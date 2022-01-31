Автоэксперты выступили против инициативы об отмене техосмотра для авто в Казахстане

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Автоэксперты и экологи выступили против инициативы об отмене технического осмотра для транспортных средств. На прошедшей сегодня пресс-конференции они предложили усилить контроль за пунктами проведения техосмотра, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам экспертов, на сегодня можно пройти техосмотр за 1500-3000 тенге, даже не посещая сам пункт. Сделать это можно, просто прислав фотографию машины, уверяют они.

Между тем, экологи уверены: проблема смога в Алматы связана с неисправным автотранспортом, курсирующим в городе.

"Более 60% нашего смога и некачественного воздуха - это именно транспорт, который в данный момент неисправный. Мы провели 14 рейдов в течение трех месяцев, 192 автомобиля были задержаны. Из них (водителей - прим. ред.) часть привлечены к ответственности, части вынесено предупреждение, часть (авто - прим. ред.) – соответствует допустимым стандартам.

Второй явный критерий – привлечение к ответственности юридических лиц. 80% машин принадлежат бизнесу и госорганам, и, как правило, они в худшем состоянии. Здесь привлекался сам водитель – физическое лицо, которое управляет машиной. Но ответственность должна распространяться на юрлицо, иначе оно не чувствует ответственность перед населением и своими работниками", - рассказал эколог Тимур Елеусизов.

По его мнению, техосмотр можно "привязать" к страховым компаниям с условием, что водитель не сможет получить страховой полис, если компании не возьмут на себя ответственность за неисправный автомобиль. Кроме того, нужно усилить контроль за техосмотром, а не отменять его, считает эколог. А также учитывать и другие критерии его прохождения.

"Когда аппарат делает замеры у бензинового авто, берется критерий СО, но есть еще показатели, которые нужно учитывать – это диоксид азота, диоксид углерода, который влияет на экологию города и здоровый образ жизни. Здесь проблема того, что критерии нужно вписывать в законодательство. Машина может быть по СО в пределах норм, а по другим показателям - показать в пять раз превышение. Здесь нужно нормативы усиливать. И вопрос к старым машинам тоже увеличивать", - сообщил Елеусизов.

С ним солидарен эксперт Арсен Шакуов, который говорит, что на сегодня порядка 63% транспортных средств, зарегистрированных в стране, имеют возраст более 10 лет и подлежат техосмотру. Более того, со въездом в Казахстан авто из других стран, есть машины, которые вовсе не проходят ТО. А купить документ о прохождении техосмотра можно на любой станции и даже через соцсети, говорит Шакуов.

Эксперты видят следующие решения проблемы, связанной с техосмотром в Казахстане. Так, по их мнению, функцию ТО нужно передать Комитету технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК. Им же, как говорят эксперты, следует поручить разработку новых условий для функционирования ТО.

Также, считают эксперты, инспектирование пунктов ТО следует сделать коллегиальным и межведомственным с участием Комитета технического регулирования, МВД, акиматов, Комитета транспорта, общественных организаций, СМИ и представителей блогер-сообщества.

"Поручить Министерству торговли и интеграции РК и внедрить пилотный проект для внедрения новой формы ТО с конкретными предложениями по привлечению отечественных и зарубежных инвесторов.

Создать специальную комиссию по пересмотру норм и порядка проведения ТО под председательством вице-премьера РК", - говорится в предложении экспертов.

Еще одним пунктом стало повышение доступности новых автомобилей для населения. Так, по данным спикеров, на 1 января численность автотранспорта старше 20 лет превысило уровень в 50% от всего автопарка страны, который стремительно стареет. Эксперты считают, что нужно создать программу для автовладельцев, которая позволит приобретать авто в кредит под минимальный процент или без процентов вовсе.

При этом новые авто отечественного производства должны стоить не более 5-7 млн тенге, а подержанный транспорт должен быть не старше трех лет, считают они.

Напомним, ранее сообщалось, что группа депутатов мажилиса попросила правительство отменить в Казахстане обязательное прохождение техосмотра автотранспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1953813-avtoeksperty-vystupili-protiv-initsiativy-ob-otmene-tehosmotra-dlya-avto-v-kazahstane/