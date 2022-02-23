За фиктивный техосмотр хотят штрафовать водителей в Казахстане

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ответил на запрос депутатов об отмене обязательного техосмотра транспортных средств казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

"В соответствии с Конвенцией о дорожном движении (совершенной в Вене 8 ноября 1968 года), транспортные средства должны соответствовать требованиям безопасности и проходить периодический технический осмотр.

Так, обязательный технический осмотр транспортных средств проводится во всех развитых странах, в том числе в странах Европы. Учитывая вышеперечисленное, отмену обязательного технического осмотра считаем нецелесообразной", – сказано в ответе на депутатский запрос за подписью главы кабмина Алихана Смаилова.

Сообщается, что в соответствии с пунктом 1 статьи 88 Закона "О дорожном движении", участвующие в дорожном движении на территории РК и зарегистрированные в уполномоченном органе механические транспортные средства и прицепы к ним подлежат обязательному техническому осмотру.

Исключение составляют транспортные средства категории M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемые в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.

Техосмотры, как говорится в ответе премьер-министра, проводятся для обеспечения безопасности движения транспортных средств.

В этом году в сфере технического осмотра планируется:

усиление адмответственности операторов техосмотра за проведение техосмотра без транспортного средства (штраф до 300 МРП (833400 тенге) с исключением из реестра и запрещением деятельности до 3 лет);

введение адмответственности в отношении оператора ЕИС "Техосмотр" за нарушение требований правил организации и проведения техосмотра в виде штрафа до 150 МРП, или 416700 тенге;

введение адмответственности в отношении владельцев транспортных средств за прохождение фиктивного технического осмотра в виде штрафа в размере 5 МРП, или 13890 тенге.

"Указанные поправки включены в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", принятие которого планируется в текущем году", – сказано в ответе главы кабмина на депутатский запрос.

В то же время для выявления транспортных средств с просроченным техосмотром АО "Национальные информационные технологии" планирует в 1-2 квартале 2022 года совместно с МВД и компанией "Сергек" запустить пилотный проект по автоматизированной проверке наличия технического осмотра.

"Реализация указанных мероприятий позволит исключить существующие нарушения в данной отрасли, что положительно отразится на состоянии безопасности всех участников дорожного движения", – уверен Смаилов.

По информации МВД, за трехлетний период (2019-2021 годы), в стране наблюдается тенденция роста эксплуатации технически неисправного транспорта. Так, если в 2019 году за управление неисправными автомобилями было привлечено 100,7 тыс. водителей, в 2020 году – 120,5 тыс. водителей, то в 2021 году этот показатель достиг 170,2 тыс. водителей.

Кроме того, в этот период выявлено 508 фактов эксплуатации автомобилей с неисправностями тормозной системы, рулевого управления и тягово-сцепных устройств, и 33,1 тысячи фактов управления транспортными средствами, переоборудованными без соответствующего разрешения.

Напомним, ранее группа депутатов мажилиса попросила правительство отменить в Казахстане обязательное прохождение техосмотра автотранспорта. Позже автоэксперты выступили против такой инициативы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1957547-za-fiktivnyy-tehosmotr-hotyat-shtrafovat-voditeley-v-kazahstane/