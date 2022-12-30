Токаев подписал поправки в конституционные законы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ, которым вносятся изменения в некоторые конституционные законы РК. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

Также президентом был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

Тексты законов публикуются в печати.

Как сообщает газета "Казахстанская правда", закон о внесении изменений и дополнений в конституционные законы направлен на совершенствование судебной системы, порядка использования государственной символики, а также развитие Международного финансового центра "Астана" и использование его юрисдикции.

В свою очередь в законе по вопросам реализации отдельных поручений представлены нормы, касающиеся вопросов:

улучшения соцобеспечения населения;

организации и обеспечения дошкольного воспитания и обучения детей;

строительства и ремонта инженерных сетей, автодорог районов, городов республиканского значения и столицы.

Задачами закона являются:

реформирование системы распределения горюче-смазочных материалов;

расчет отчислений в общественный фонд "Қазақстан халқына";

наделение правительства компетенциями по утверждению предельных цен на производимые, ввозимые или реализуемые в стране социально значимые продовольственные товары и другие актуальные вопросы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003807-tokaev-podpisal-vnesenie-izmeneniy-v-ryad-konstitutsionnyh-zakonov/