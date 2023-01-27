Авто с иностранными номерами теперь могут проходить техосмотр в Казахстане

Техосмотр. Иллюстративное фото: pexels.com

С сегодняшнего дня в Казахстане техосмотр могут проходить и автомобили, зарегистрированные в других государствах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИИР РК.

Как сообщили представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития, автомобили с иностранными номерами могут пройти техосмотр с 27 января 2023 года.

"Владельцы или водители иностранных автотранспортных средств могут пройти обязательный техосмотр в любом из 1815 центров технического осмотра", – сообщили представители ведомства.

При этом, на официальном сайте министерства, в разделе "Документы" размещен полный список данных центров с адресами и графиками работы.

Напомним, что 30 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

Этим документом были внесены изменения и в закон о дорожном движении в Казахстане.

Теперь, согласно статье 88 Закона РК "О дорожном движении", участвующие в дорожном движении на территории РК и зарегистрированные в уполномоченном органе, а также зарегистрированные в других государствах механические транспортные средства и прицепы к ним подлежат обязательному техническому осмотру, за исключением транспортных средств категории M1, возраст которых не превышает семи лет, включая год выпуска, не используемых в предпринимательской деятельности в сфере автомобильного транспорта.

Ранее в законе не было упоминания об автомобилях с иностранной регистрацией.

Отмечается, что обязательный технический осмотр проводится операторами технического осмотра, включенными уполномоченным органом в области транспорта и коммуникаций в реестр операторов технического осмотра, независимо от места регистрации транспортного средства и места жительства владельца транспортного средства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007065-avto-s-inostrannymi-nomerami-teper-mogut-prohodit-tehosmotr-v-kazahstane/