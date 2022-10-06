Какая сумма поступила в госбюджет Казахстана за счет налогов

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Государственный бюджет Казахстана формируется из денежных поступлений от самых разных источников, однако основной из них – налоги. О том, как доходы государственного бюджета выросли за год, рассказали аналитики Finprom.

Государственный бюджет Казахстана формируется из нескольких основных источников: налоговые и неналоговые поступления, продажа основного капитала, а также за счет трансфертов из Нацфонда РК.

Так, по итогам января-июля 2022 года в государственный бюджет страны поступило 11,4 трлн тенге, что на 35,4% больше, чем годом ранее.

Для сравнения, за семь месяцев прошлого года доходы государственного бюджета составили 8,4 трлн тенге. Тогда годовой рост составил лишь 4,6%.

Как растут доходы госбюджета РК. Инфографика: finprom.kz

Несмотря на то, что источников достаточно много, большая часть (70,8%) доходов в госбюджет была получена за счет налоговых поступлений. По данным аналитиков, общая сумма налогов составила 8,1 трлн тенге, что на 46,2% больше, чем было годом ранее.

Налоговые поступления в свою очередь также делятся на несколько категорий:

подоходный налог – 3,1 трлн тенге ;

; внутренние налоги на товары, работы и услуги – 2,9 трлн тенге ;

; налоги на международную торговлю и внешние операции – 1,2 трлн тенге ;

; социальный налог – 567,7 млрд тенге ;

; налоги на собственность – 254,5 млрд тенге ;

; обязательные платежи – 42,8 млрд тенге.

Что касается неналоговых поступлений, то они выросли на 22,6% за год и составили порядка 242 млрд тенге.

Основная часть была получена за счет доходов от государственной собственности (76,7 млрд тенге), а также за счет штрафов, пеней, взысканий и прочих санкций, налагаемых государственными учреждениями (58,2 млрд тенге).

Откуда идут поступления в госбюджет РК. Инфографика: finprom.kz

Что касается поступлений от продажи основного капитала, то здесь основная сумма (109 млрд тенге) была получена за счет продажи государственного имущества. Общая же сумма дохода составила 127,7 млрд тенге, что на 29,2% больше, чем годом ранее.

Помимо вышеописанных источников, значительная часть госбюджета была также сформирована за счет поступления трансфертов из Национального фонда. С января по июль текущего года общая сумма поступлений составила почти 3 трлн тенге – годовой прирост составил 13,6%.

Подводя итоги, можно отметить тот факт, что значительная часть государственного бюджета формируется за счет налогового обложения, в том числе налогов на собственность.

Основной объем доходов государственного бюджета от налогов на собственность в 2022 году составили налоги на имущество – порядка 177,5 млрд тенге, что на 11,8% больше, чем было в прошлом году.

Из чего состоят налоговые поступления в госбюджет. Инфографика: finprom.kz

Это притом, что, по данным Комитета государственных доходов, по состоянию на 15 сентября порядка 1,8 млн казахстанцев не оплатили налог на имущество за 2021 год.

Напомним, срок уплаты данного налога завершился 4 октября – тем, кто не успел закрыть долги, за каждый день просрочки начала начисляться пеня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/1991345-kakaya-summa-postupila-v-gosbyudzhet-kazahstana-za-schet-nalogov/