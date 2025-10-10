jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Астана или Алматы: где чаще покупают квартиры казахстанцы

      Опубликовано:

      Жилой комплекс построен в Алматы
      Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В сентябре жители Казахстана оформили 41 313 сделок по жилью. Это на 4,5% больше, чем было годом ранее. Чаще всего покупали жилую недвижимость в Алматы. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      В сентябре зафиксировали сильный рост цен на жилье. На первичном рынке недвижимость подорожала на 2,1% за месяц, а на вторичном – на 1,5%. При этом в ряде городов показатели заметно выше, например, в Астане "первичка" выросла в цене сразу на 5,1%.

      Однако это не особо повлияло на покупательную активность казахстанцев. Согласно данным Бюро национальной статистики, в сентябре население оформило 41 313 сделки по жилью. Это лишь на 0,2% меньше, чем было в августе, но зато сразу на 4,5% больше прошлогоднего показателя.

      Стоит отметить, что чаще всего казахстанцы покупают 1-комнатные квартиры. На них пришлась 12 871 сделка купли-продажи. Также пользуются спросом и 2-комнатные квартиры – 12 050 сделок. Еще 8 661 сделка прошла по индивидуальным домам.

      Выбор в пользу небольшого жилья может быть связан с ценами на него – не всем казахстанцам по карману покупать просторные квартиры. Ранее мы сравнивали цены на недвижимость и зарплаты казахстанцев – о том, сколько нужно копить на свое жилье, мы рассказывали здесь.

      Где чаще покупали жилую недвижимость

      Больше всего сделок по жилью в сентябре было проведено в Алматы – 8 859. Это на 5,4% больше, чем было в августе и сразу на 8,5% больше, чем было в прошлом году.

      Следом идет Астана – 8 644 сделки. За месяц показатель просел на 8,6%, зато в годовом выражении вырос сразу на 30,1% – это самый высокий рост по стране.

      На третьем месте расположилась Карагандинская область – 3 029 сделок купли-продажи. За месяц их количество выросло на 3,6%, а за год – лишь на 1,3%.

      Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 306. За месяц показатель вырос на 8,1%, но за год упал сразу на 22,7%.

      Сильнее всего за год рынок просел в Западно-Казахстанской области – сразу на 31,9%, до 1 275 продаж. Впрочем, в месячной динамике наблюдается рост на 1,2%.

      Таким образом, несмотря на отдельные падения по регионам, рынок жилой недвижимости в Казахстане остается активным. Не последнюю роль в этом могут играть многочисленные льготные ипотеки, которые действовали в 2025 году, в том числе программа "7-20-25".

      Отметим, что текущий рост цен может продолжиться и в будущем. Дело в том, что в ноябре вступают в силу новые правила по ипотеке – максимальная ставка по ним не должна превышать 20%.

      Некоторые эксперты считают, что это может спровоцировать спрос, который приведет к росту цен на рынке жилья.

