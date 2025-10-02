Жилье по цене "крыла самолета": где продают самые дорогие квартиры в Казахстане

В Алматы за "трешку" просят в среднем 55 млн тенге, а в Астане – 46 млн. В других городах квартиры стоят заметно дешевле. О самых высоких и низких ценах на жилье читайте в материале NUR.KZ.

Цены на жилую недвижимость стремительно растут в Казахстане. Это касается как первичного жилья от застройщиков, так и тех, что продают сами казахстанцы. Например, по официальной статистике "вторичка" по итогам августа подорожала на 8,8% за год.

Ценники, которые указывают казахстанцы в своих объявлениях о продаже, выросли еще сильнее – в среднем на 10%. Это отражается и на статистике – сейчас средняя цена за "квадрат", в зависимости от города, варьируется от 258 053 до 767 743 тенге.

В целом же, согласно данным портала "Крыша", средние цены на квартиры на начало октября установились следующие:

1-комнатная – 13,8 млн тенге;

2-комнатная – 20,3 млн тенге;

3-комнатная – 27,6 млн тенге.

Однако все зависит от того, где именно продается квартира. Например, в Алматы традиционно самые высокие цены. За 1-комнатную обычно просят 24,1 млн тенге, за 2-комнатную – уже 37,5 млн, а за 3-комнатную средний ценник достигает 55 млн тенге.

В Астане цены чуть ниже: 1-комнатная стоит 20 млн тенге, 2-комнатная – 29,7 млн тенге, а 3-комнатная – 46 млн тенге.

На третьем месте по ценам расположился Шымкент. Здесь за 1-комнатную квартиру в среднем просят 17 млн тенге, а за 2-комнатную – 25 млн. За 3-комнатную придется "выложить" уже 32 млн тенге.

Отметим, что в пятерку лидеров также вошел Қонаев. Город в последние годы активно развивается: строится новое жилье, открываются предприятия, идет приток населения. Вместе с этим растут и цены. Сейчас 1-комнатная квартира здесь стоит в среднем 15 млн, 2-комнатная – 20 млн, а 3-комнатная – 25,5 млн тенге.

Самые дешевые квартиры продаются в Кызылорде:

1-комнатная – 7,1 млн тенге;

2-комнатная – 13,1 млн тенге;

3-комнатная – 16,1 млн тенге.

Средние цены на квартиры в Казахстане

(млн тенге) Город 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная Астана ₸20,0 ₸29,7 ₸46,0 Алматы ₸24,1 ₸37,5 ₸55,0 Шымкент ₸17,0 ₸25,0 ₸32,0 Актау ₸11,5 ₸16,7 ₸25,0 Актобе ₸14,0 ₸18,1 ₸27,0 Атырау ₸15,5 ₸23,1 ₸30,0 Караганда ₸13,0 ₸17,5 ₸24,1 Кокшетау ₸11,1 ₸16,5 ₸20,1 Қонаев ₸15,0 ₸20,0 ₸25,5 Костанай ₸14,9 ₸21,5 ₸27,5 Кызылорда ₸7,1 ₸13,1 ₸16,1 Павлодар ₸13,5 ₸18,1 ₸25,0 Петропавловск ₸12,7 ₸19,5 ₸25,6 Семей ₸11,1 ₸18,9 ₸25,0 Талдыкорган ₸11,5 ₸17,2 ₸23,0 Тараз ₸9,5 ₸15,0 ₸21,1 Туркестан ₸13,0 ₸19,2 ₸22,1 Уральск ₸13,8 ₸19,0 ₸26,8 Усть-Каменогорск ₸13,0 ₸20,0 ₸27,5 По данным портала "Крыша"

Таким образом, жилая недвижимость в Казахстане продолжает дорожать: цены выросли как на новостройки, так и на вторичное жилье.

Самыми дорогими по-прежнему остаются Алматы и Астана, где за "трешку" просят десятки миллионов. Разрыв между регионами по стоимости одинакового жилья достигает 200%.

Между тем напомним, что в ноябре планируется снизить предельные ставки по ипотекам. Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентов может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.