Жилье по цене "крыла самолета": где продают самые дорогие квартиры в Казахстане
Опубликовано:
В Алматы за "трешку" просят в среднем 55 млн тенге, а в Астане – 46 млн. В других городах квартиры стоят заметно дешевле. О самых высоких и низких ценах на жилье читайте в материале NUR.KZ.
Цены на жилую недвижимость стремительно растут в Казахстане. Это касается как первичного жилья от застройщиков, так и тех, что продают сами казахстанцы. Например, по официальной статистике "вторичка" по итогам августа подорожала на 8,8% за год.
Ценники, которые указывают казахстанцы в своих объявлениях о продаже, выросли еще сильнее – в среднем на 10%. Это отражается и на статистике – сейчас средняя цена за "квадрат", в зависимости от города, варьируется от 258 053 до 767 743 тенге.
В целом же, согласно данным портала "Крыша", средние цены на квартиры на начало октября установились следующие:
- 1-комнатная – 13,8 млн тенге;
- 2-комнатная – 20,3 млн тенге;
- 3-комнатная – 27,6 млн тенге.
Однако все зависит от того, где именно продается квартира. Например, в Алматы традиционно самые высокие цены. За 1-комнатную обычно просят 24,1 млн тенге, за 2-комнатную – уже 37,5 млн, а за 3-комнатную средний ценник достигает 55 млн тенге.
В Астане цены чуть ниже: 1-комнатная стоит 20 млн тенге, 2-комнатная – 29,7 млн тенге, а 3-комнатная – 46 млн тенге.
На третьем месте по ценам расположился Шымкент. Здесь за 1-комнатную квартиру в среднем просят 17 млн тенге, а за 2-комнатную – 25 млн. За 3-комнатную придется "выложить" уже 32 млн тенге.
Отметим, что в пятерку лидеров также вошел Қонаев. Город в последние годы активно развивается: строится новое жилье, открываются предприятия, идет приток населения. Вместе с этим растут и цены. Сейчас 1-комнатная квартира здесь стоит в среднем 15 млн, 2-комнатная – 20 млн, а 3-комнатная – 25,5 млн тенге.
Самые дешевые квартиры продаются в Кызылорде:
- 1-комнатная – 7,1 млн тенге;
- 2-комнатная – 13,1 млн тенге;
- 3-комнатная – 16,1 млн тенге.
|Средние цены на квартиры в Казахстане
(млн тенге)
|Город
|1-комнатная
|2-комнатная
|3-комнатная
|Астана
|₸20,0
|₸29,7
|₸46,0
|Алматы
|₸24,1
|₸37,5
|₸55,0
|Шымкент
|₸17,0
|₸25,0
|₸32,0
|Актау
|₸11,5
|₸16,7
|₸25,0
|Актобе
|₸14,0
|₸18,1
|₸27,0
|Атырау
|₸15,5
|₸23,1
|₸30,0
|Караганда
|₸13,0
|₸17,5
|₸24,1
|Кокшетау
|₸11,1
|₸16,5
|₸20,1
|Қонаев
|₸15,0
|₸20,0
|₸25,5
|Костанай
|₸14,9
|₸21,5
|₸27,5
|Кызылорда
|₸7,1
|₸13,1
|₸16,1
|Павлодар
|₸13,5
|₸18,1
|₸25,0
|Петропавловск
|₸12,7
|₸19,5
|₸25,6
|Семей
|₸11,1
|₸18,9
|₸25,0
|Талдыкорган
|₸11,5
|₸17,2
|₸23,0
|Тараз
|₸9,5
|₸15,0
|₸21,1
|Туркестан
|₸13,0
|₸19,2
|₸22,1
|Уральск
|₸13,8
|₸19,0
|₸26,8
|Усть-Каменогорск
|₸13,0
|₸20,0
|₸27,5
|По данным портала "Крыша"
Таким образом, жилая недвижимость в Казахстане продолжает дорожать: цены выросли как на новостройки, так и на вторичное жилье.
Самыми дорогими по-прежнему остаются Алматы и Астана, где за "трешку" просят десятки миллионов. Разрыв между регионами по стоимости одинакового жилья достигает 200%.
Между тем напомним, что в ноябре планируется снизить предельные ставки по ипотекам.
Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентов может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2292792-zhile-po-cene-kryla-samoleta-gde-prodayut-samye-dorogie-kvartiry-v-kazahstane/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах