    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Жилье по цене "крыла самолета": где продают самые дорогие квартиры в Казахстане

      Опубликовано:

      Жилой комплекс построен в Алматы
      Жилой комплекс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В Алматы за "трешку" просят в среднем 55 млн тенге, а в Астане – 46 млн. В других городах квартиры стоят заметно дешевле. О самых высоких и низких ценах на жилье читайте в материале NUR.KZ.

      Цены на жилую недвижимость стремительно растут в Казахстане. Это касается как первичного жилья от застройщиков, так и тех, что продают сами казахстанцы. Например, по официальной статистике "вторичка" по итогам августа подорожала на 8,8% за год.

      Ценники, которые указывают казахстанцы в своих объявлениях о продаже, выросли еще сильнее – в среднем на 10%. Это отражается и на статистике – сейчас средняя цена за "квадрат", в зависимости от города, варьируется от 258 053 до 767 743 тенге.

      В целом же, согласно данным портала "Крыша", средние цены на квартиры на начало октября установились следующие:

      • 1-комнатная – 13,8 млн тенге;
      • 2-комнатная – 20,3 млн тенге;
      • 3-комнатная – 27,6 млн тенге.

      Однако все зависит от того, где именно продается квартира. Например, в Алматы традиционно самые высокие цены. За 1-комнатную обычно просят 24,1 млн тенге, за 2-комнатную – уже 37,5 млн, а за 3-комнатную средний ценник достигает 55 млн тенге.

      В Астане цены чуть ниже: 1-комнатная стоит 20 млн тенге, 2-комнатная – 29,7 млн тенге, а 3-комнатная – 46 млн тенге.

      На третьем месте по ценам расположился Шымкент. Здесь за 1-комнатную квартиру в среднем просят 17 млн тенге, а за 2-комнатную – 25 млн. За 3-комнатную придется "выложить" уже 32 млн тенге.

      Отметим, что в пятерку лидеров также вошел Қонаев. Город в последние годы активно развивается: строится новое жилье, открываются предприятия, идет приток населения. Вместе с этим растут и цены. Сейчас 1-комнатная квартира здесь стоит в среднем 15 млн, 2-комнатная – 20 млн, а 3-комнатная – 25,5 млн тенге.

      Самые дешевые квартиры продаются в Кызылорде:

      • 1-комнатная – 7,1 млн тенге;
      • 2-комнатная – 13,1 млн тенге;
      • 3-комнатная – 16,1 млн тенге.
      Средние цены на квартиры в Казахстане
      (млн тенге)
      Город 1-комнатная 2-комнатная 3-комнатная
      Астана ₸20,0 ₸29,7 ₸46,0
      Алматы ₸24,1 ₸37,5 ₸55,0
      Шымкент ₸17,0 ₸25,0 ₸32,0
      Актау ₸11,5 ₸16,7 ₸25,0
      Актобе ₸14,0 ₸18,1 ₸27,0
      Атырау ₸15,5 ₸23,1 ₸30,0
      Караганда ₸13,0 ₸17,5 ₸24,1
      Кокшетау ₸11,1 ₸16,5 ₸20,1
      Қонаев ₸15,0 ₸20,0 ₸25,5
      Костанай ₸14,9 ₸21,5 ₸27,5
      Кызылорда ₸7,1 ₸13,1 ₸16,1
      Павлодар ₸13,5 ₸18,1 ₸25,0
      Петропавловск ₸12,7 ₸19,5 ₸25,6
      Семей ₸11,1 ₸18,9 ₸25,0
      Талдыкорган ₸11,5 ₸17,2 ₸23,0
      Тараз ₸9,5 ₸15,0 ₸21,1
      Туркестан ₸13,0 ₸19,2 ₸22,1
      Уральск ₸13,8 ₸19,0 ₸26,8
      Усть-Каменогорск ₸13,0 ₸20,0 ₸27,5
      По данным портала "Крыша"

      Таким образом, жилая недвижимость в Казахстане продолжает дорожать: цены выросли как на новостройки, так и на вторичное жилье.

      Самыми дорогими по-прежнему остаются Алматы и Астана, где за "трешку" просят десятки миллионов. Разрыв между регионами по стоимости одинакового жилья достигает 200%.

      Между тем напомним, что в ноябре планируется снизить предельные ставки по ипотекам.

      Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентов может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

