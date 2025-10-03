jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Сколько зарплат нужно для покупки квартиры в Казахстане

      Опубликовано:

      Домик-копилка и деньги.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Чтобы купить квартиру площадью 50 "квадратов" в Казахстане, нужно 5 лет копить и выложить 60 средних зарплат с учетом, что никаких других трат у человека не будет. О расчетах читайте на NUR.KZ.

      Жилая недвижимость в Казахстане постоянно растет в цене. Например, по итогам августа квартиры на первичном рынке подорожали на 11,3% за год, а на вторичном – на 8,8%. Текущая стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 538 534 тенге и 558 533 тенге соответственно.

      Учитывая среднюю номинальную зарплату в стране, которая равна 448 620 тенге, можно подсчитать, сколько нужно копить на покупку квартиры в 50 "квадратов" по средней цене. Как оказалось, на новое жилье потребуется не менее 60 средних зарплат, а на вторичное – 62, то есть пять лет накоплений, естественно, при условии, что человек не будет вообще тратить деньги ни на что другое.

      Однако стоит помнить, что и средние зарплаты, и стоимость жилья сильно отличаются от города к городу. Так, например, самые дорогие новые квартиры, продаются в Алматы – в среднем 647 728 тенге за квадратный метр, или почти 32,4 млн тенге за 50 "квадратов".

      Средняя зарплата в мегаполисе, согласно данным Бюро национальной статистики, равна 553 705 тенге, а значит, среднестатистическому алматинцу нужно 58 таких окладов, чтобы купить квартиру – на это потребуется чуть меньше 5 лет. Жилье на вторичном рынке обойдется дороже – в 63 зарплаты, или более 5 лет накоплений.

      На новую квартиру в Астане стоимостью 30,9 млн тенге придется копить чуть более 4 лет. Обойдется она в 52 зарплаты размером 598 267 тенге. Если покупать "вторичку", то на нее уйдет 55 таких зарплат, или чуть меньше 5 лет.

      В Шымкенте "первичка" площадью 50 квадратных метров в среднем обойдется в 25,7 млн тенге, а средние зарплаты здесь не самые высокие – 345 300 тенге. С такой разницей копить на жилье здесь придется дольше всего в Казахстане – более 6 лет, и уйдет на это 74 зарплаты. На "вторичку" нужно 64 средние зарплаты, или больше 5 лет.

      Легче всего новое жилье приобрести в Жезказгане – квартира в 50 "квадратов" здесь в среднем стоит почти 19,9 млн тенге, а зарплаты, благодаря развитой сфере промышленности, довольно высокие – 545 379 тенге в среднем. На покупку уйдет 36 таких зарплат, или 3 года работы.

      А вот на вторичном рынке самое доступное жилье продается в Актау – средняя зарплата здесь 606 523 тенге, а стандартная квартира в среднем обойдется всего в 15,8 млн тенге. Чтобы ее купить, понадобится 28 таких окладов, или чуть больше 2 лет.

      Сколько средних зарплат нужно на собственное жилье
      в Казахстане
      Город Новые
      квартиры
      (50 кв.м)      		 Сколько
      нужно
      зарплат      		 Вторичные
      квартиры
      (50 кв.м)      		 Сколько
      нужно
      зарплат
      Казахстан ₸26 926 700 60 ₸27 926 650 62
      Астана ₸30 934 950 52 ₸33 188 350 55
      Алматы ₸32 386 400 58 ₸34 631 600 63
      Шымкент ₸25 693 900 74 ₸22 183 100 64
      Актау ₸22 296 650 37 ₸16 925 000 28
      Актобе ₸15 479 650 40 ₸17 157 400 44
      Атырау ₸26 094 200 45 ₸24 276 550 42
      Жезказган ₸19 884 600 36 ₸18 427 050 34
      Кокшетау ₸16 648 650 45 ₸16 873 650 45
      Караганда ₸18 436 000 46 ₸19 297 850 48
      Қонаев ₸21 505 350 59 ₸22 581 850 62
      Костанай ₸20 923 650 54 ₸20 099 350 52
      Кызылорда ₸19 316 300 48 ₸15 774 300 39
      Уральск ₸14 752 800 42 ₸18 603 550 53
      Усть-Каменогорск ₸19 638 050 45 ₸19 748 150 45
      Павлодар ₸22 556 350 55 ₸21 400 500 53
      Петропавловск ₸17 989 700 51 ₸20 712 150 59
      Семей ₸23 272 050 63 ₸21 473 600 58
      Талдыкорган ₸18 731 700 54 ₸19 653 950 56
      Тараз ₸19 364 350 53 ₸17 046 400 47
      Туркестан ₸16 931 850 47 ₸18 460 550 51
      На основе данных Бюро национальной статистики

      Сами по себе цифры не выглядят большими, но это только потому, что в учет не брались все остальные расходы. Напомним, по последним данным, более половины трат казахстанцев идут на продукты питания.

      Другими словами, для многих казахстанцев своя квартира остается недосягаемой мечтой: в крупных городах на ее покупку уходит от 4 до 6 лет "голодных" накоплений, а в регионах, где цены ниже, зарплаты тоже оказываются невысокими.

      Напомним, в Казахстане ускоряется инфляция, а значит, траты жителей страны будут лишь расти.

      Между тем следует учитывать, что в ноябре ожидается снижение предельных ипотечных ставок в Казахстане. Некоторые эксперты считают, что это приведет к подорожанию жилья.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

