Сколько зарплат нужно для покупки квартиры в Казахстане
Чтобы купить квартиру площадью 50 "квадратов" в Казахстане, нужно 5 лет копить и выложить 60 средних зарплат с учетом, что никаких других трат у человека не будет. О расчетах читайте на NUR.KZ.
Жилая недвижимость в Казахстане постоянно растет в цене. Например, по итогам августа квартиры на первичном рынке подорожали на 11,3% за год, а на вторичном – на 8,8%. Текущая стоимость одного квадратного метра в среднем составляет 538 534 тенге и 558 533 тенге соответственно.
Учитывая среднюю номинальную зарплату в стране, которая равна 448 620 тенге, можно подсчитать, сколько нужно копить на покупку квартиры в 50 "квадратов" по средней цене. Как оказалось, на новое жилье потребуется не менее 60 средних зарплат, а на вторичное – 62, то есть пять лет накоплений, естественно, при условии, что человек не будет вообще тратить деньги ни на что другое.
Однако стоит помнить, что и средние зарплаты, и стоимость жилья сильно отличаются от города к городу. Так, например, самые дорогие новые квартиры, продаются в Алматы – в среднем 647 728 тенге за квадратный метр, или почти 32,4 млн тенге за 50 "квадратов".
Средняя зарплата в мегаполисе, согласно данным Бюро национальной статистики, равна 553 705 тенге, а значит, среднестатистическому алматинцу нужно 58 таких окладов, чтобы купить квартиру – на это потребуется чуть меньше 5 лет. Жилье на вторичном рынке обойдется дороже – в 63 зарплаты, или более 5 лет накоплений.
На новую квартиру в Астане стоимостью 30,9 млн тенге придется копить чуть более 4 лет. Обойдется она в 52 зарплаты размером 598 267 тенге. Если покупать "вторичку", то на нее уйдет 55 таких зарплат, или чуть меньше 5 лет.
В Шымкенте "первичка" площадью 50 квадратных метров в среднем обойдется в 25,7 млн тенге, а средние зарплаты здесь не самые высокие – 345 300 тенге. С такой разницей копить на жилье здесь придется дольше всего в Казахстане – более 6 лет, и уйдет на это 74 зарплаты. На "вторичку" нужно 64 средние зарплаты, или больше 5 лет.
Легче всего новое жилье приобрести в Жезказгане – квартира в 50 "квадратов" здесь в среднем стоит почти 19,9 млн тенге, а зарплаты, благодаря развитой сфере промышленности, довольно высокие – 545 379 тенге в среднем. На покупку уйдет 36 таких зарплат, или 3 года работы.
А вот на вторичном рынке самое доступное жилье продается в Актау – средняя зарплата здесь 606 523 тенге, а стандартная квартира в среднем обойдется всего в 15,8 млн тенге. Чтобы ее купить, понадобится 28 таких окладов, или чуть больше 2 лет.
|Сколько средних зарплат нужно на собственное жилье
в Казахстане
|Город
|Новые
квартиры
(50 кв.м)
|Сколько
нужно
зарплат
|Вторичные
квартиры
(50 кв.м)
|Сколько
нужно
зарплат
|Казахстан
|₸26 926 700
|60
|₸27 926 650
|62
|Астана
|₸30 934 950
|52
|₸33 188 350
|55
|Алматы
|₸32 386 400
|58
|₸34 631 600
|63
|Шымкент
|₸25 693 900
|74
|₸22 183 100
|64
|Актау
|₸22 296 650
|37
|₸16 925 000
|28
|Актобе
|₸15 479 650
|40
|₸17 157 400
|44
|Атырау
|₸26 094 200
|45
|₸24 276 550
|42
|Жезказган
|₸19 884 600
|36
|₸18 427 050
|34
|Кокшетау
|₸16 648 650
|45
|₸16 873 650
|45
|Караганда
|₸18 436 000
|46
|₸19 297 850
|48
|Қонаев
|₸21 505 350
|59
|₸22 581 850
|62
|Костанай
|₸20 923 650
|54
|₸20 099 350
|52
|Кызылорда
|₸19 316 300
|48
|₸15 774 300
|39
|Уральск
|₸14 752 800
|42
|₸18 603 550
|53
|Усть-Каменогорск
|₸19 638 050
|45
|₸19 748 150
|45
|Павлодар
|₸22 556 350
|55
|₸21 400 500
|53
|Петропавловск
|₸17 989 700
|51
|₸20 712 150
|59
|Семей
|₸23 272 050
|63
|₸21 473 600
|58
|Талдыкорган
|₸18 731 700
|54
|₸19 653 950
|56
|Тараз
|₸19 364 350
|53
|₸17 046 400
|47
|Туркестан
|₸16 931 850
|47
|₸18 460 550
|51
|На основе данных Бюро национальной статистики
Сами по себе цифры не выглядят большими, но это только потому, что в учет не брались все остальные расходы. Напомним, по последним данным, более половины трат казахстанцев идут на продукты питания.
Другими словами, для многих казахстанцев своя квартира остается недосягаемой мечтой: в крупных городах на ее покупку уходит от 4 до 6 лет "голодных" накоплений, а в регионах, где цены ниже, зарплаты тоже оказываются невысокими.
Напомним, в Казахстане ускоряется инфляция, а значит, траты жителей страны будут лишь расти.
Между тем следует учитывать, что в ноябре ожидается снижение предельных ипотечных ставок в Казахстане. Некоторые эксперты считают, что это приведет к подорожанию жилья.
