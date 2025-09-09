Сильный рост цен начался на рынке жилья в Казахстане

Рост цен на жилье ускорился в Казахстане. В августе первичный рынок подорожал на 1,9%, а вторичный – на 1,2%. За год подорожание составило 11,3% и 8,8% соответственно. Подробности читайте на NUR.KZ.

С самого начала лета на рынке жилой недвижимости Казахстана наблюдался рост цен. Продолжился он и в августе, причем его темпы сильно ускорились.

Так, если в июле цены на первичном рынке выросли на 0,2% за месяц, а на вторичном – на 0,9%, то уже в августе, согласно данным Бюро национальной статистики, темпы роста ускорились до 1,9% и 1,2% соответственно. За год стоимость "первички" увеличилась на 11,3%, а "вторички" – на 8,8%.

Сильнее всего за месяц цены на новое жилье выросли в Астане (3,9%), Актау (3,7%) и Уральске (2,9%). Заметный рост зафиксирован в городе Қонаев (2,9%), Шымкенте (2,2%) и Костанае (1,9%).

В годовой динамике отличились Павлодар (25,8%), Алматы и Кызылорда (по 15,3%), Шымкент (14,8%) и Қонаев (12,2%).

Самое дорогое новое жилье в августе продавалось в Алматы (647 728 тенге за квадратный метр) и Астане (618 699 тенге). Средний ценник по Казахстану равен 538 534 тенге за "квадрат".

Рост цен на первичное жилье в Казахстане

(август 2025 года) Регион За

месяц За

год Цена

за 1 кв.м. Казахстан 1,9% 11,3% ₸538 534 Астана 3,9% 10,1% ₸618 699 Алматы 0,0% 15,3% ₸647 728 Шымкент 2,2% 14,8% ₸513 878 Актау 3,7% 8,8% ₸445 933 Актобе 0,0% 10,0% ₸309 593 Атырау 1,9% 8,3% ₸521 884 Жезказган 0,0% 7,2% ₸397 692 Кокшетау 0,3% 8,6% ₸332 973 Караганда 0,0% 2,4% ₸368 720 Қонаев 2,9% 12,2% ₸430 107 Костанай 1,9% 4,3% ₸418 473 Кызылорда 0,0% 15,3% ₸386 326 Уральск 3,1% 6,1% ₸295 056 Усть-Каменогорск 0,2% 1,3% ₸392 761 Павлодар 0,0% 25,8% ₸451 127 Петропавловск 0,0% 2,6% ₸359 794 Семей 0,0% 1,4% ₸465 441 Талдыкорган 0,6% 10,2% ₸374 634 Тараз 0,0% 10,2% ₸387 287 Туркестан 0,0% 1,9% ₸338 637 По данным Бюро национальной статистики

На вторичном рынке сильнее всего за месяц выросли цены в Усть-Каменогорске – сразу на 5,1%. Следом идут Шымкент (3,7%), Уральск (3,2%), Туркестан (2%) и Астана (1,7%).

В годовом разрезе лидером по росту цен на вторичную жилую недвижимость стал Актобе – сразу 20,2%. Следом идут Павлодар (17,8%), Алматы (16,6%) и Туркестан (14,7%).

Средняя стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья в августе была равна 558 533 тенге. Самое дорогое жилье продавалось в Алматы и Астане – 692 632 и 663 767 тенге за "квадрат" соответственно.

Рост цен на вторичное жилье в Казахстане

(август 2025 года) Регион За

месяц За

год Цена

за 1 кв.м. Казахстан 1,2% 8,8% ₸558 533 Астана 1,7% 4,0% ₸663 767 Алматы 0,6% 16,6% ₸692 632 Шымкент 3,7% 5,7% ₸443 662 Актау 1,2% 1,1% ₸338 500 Актобе 0,0% 20,2% ₸343 148 Атырау 0,0% 10,1% ₸485 531 Жезказган 0,0% 5,1% ₸368 541 Кокшетау 0,5% 9,2% ₸337 473 Караганда 0,2% 0,7% ₸385 957 Қонаев 1,3% 11,8% ₸451 637 Костанай 0,6% 4,4% ₸401 987 Кызылорда 0,6% 1,5% ₸315 486 Уральск 3,2% 7,3% ₸372 071 Усть-Каменогорск 5,1% 4,7% ₸394 963 Павлодар 1,1% 17,8% ₸428 010 Петропавловск 0,0% 10,1% ₸414 243 Семей 0,0% 6,0% ₸429 472 Талдыкорган 0,0% 12,5% ₸393 079 Тараз 0,5% 6,9% ₸340 928 Туркестан 2,0% 14,7% ₸369 211 По данным Бюро национальной статистики

Важно отметить, что в августе также фиксировался и рост цен на арендную недвижимость. За месяц оно подорожало на 1,7%, а за год – сразу на 8,5%.

При этом важно учесть, что на фоне начала нового учебного года среди студентов, вероятнее всего, сильно вырастет спрос на съемное жилье, что также может спровоцировать сильное подорожание.

Впрочем, отметим, что зачастую цены, с которыми студенты сталкиваются, могут быть гораздо выше. Например, ранее аналитики отмечали, что в "университетских районах" Алматы арендные ставки могут превышать 600 тыс. тенге.

Между тем напомним, что осенью планируется снизить предельные ставки по ипотекам. Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентов может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

