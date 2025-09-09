jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Сильный рост цен начался на рынке жилья в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги на фоне строящегося дома.
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Рост цен на жилье ускорился в Казахстане. В августе первичный рынок подорожал на 1,9%, а вторичный – на 1,2%. За год подорожание составило 11,3% и 8,8% соответственно. Подробности читайте на NUR.KZ.

      С самого начала лета на рынке жилой недвижимости Казахстана наблюдался рост цен. Продолжился он и в августе, причем его темпы сильно ускорились.

      Так, если в июле цены на первичном рынке выросли на 0,2% за месяц, а на вторичном – на 0,9%, то уже в августе, согласно данным Бюро национальной статистики, темпы роста ускорились до 1,9% и 1,2% соответственно. За год стоимость "первички" увеличилась на 11,3%, а "вторички" – на 8,8%.

      Сильнее всего за месяц цены на новое жилье выросли в Астане (3,9%), Актау (3,7%) и Уральске (2,9%). Заметный рост зафиксирован в городе Қонаев (2,9%), Шымкенте (2,2%) и Костанае (1,9%).

      В годовой динамике отличились Павлодар (25,8%), Алматы и Кызылорда (по 15,3%), Шымкент (14,8%) и Қонаев (12,2%).

      Самое дорогое новое жилье в августе продавалось в Алматы (647 728 тенге за квадратный метр) и Астане (618 699 тенге). Средний ценник по Казахстану равен 538 534 тенге за "квадрат".

      Рост цен на первичное жилье в Казахстане
      (август 2025 года)
      Регион За
      месяц      		 За
      год      		 Цена
      за 1 кв.м.
      Казахстан 1,9% 11,3% ₸538 534
      Астана 3,9% 10,1% ₸618 699
      Алматы 0,0% 15,3% ₸647 728
      Шымкент 2,2% 14,8% ₸513 878
      Актау 3,7% 8,8% ₸445 933
      Актобе 0,0% 10,0% ₸309 593
      Атырау 1,9% 8,3% ₸521 884
      Жезказган 0,0% 7,2% ₸397 692
      Кокшетау 0,3% 8,6% ₸332 973
      Караганда 0,0% 2,4% ₸368 720
      Қонаев 2,9% 12,2% ₸430 107
      Костанай 1,9% 4,3% ₸418 473
      Кызылорда 0,0% 15,3% ₸386 326
      Уральск 3,1% 6,1% ₸295 056
      Усть-Каменогорск 0,2% 1,3% ₸392 761
      Павлодар 0,0% 25,8% ₸451 127
      Петропавловск 0,0% 2,6% ₸359 794
      Семей 0,0% 1,4% ₸465 441
      Талдыкорган 0,6% 10,2% ₸374 634
      Тараз 0,0% 10,2% ₸387 287
      Туркестан 0,0% 1,9% ₸338 637
      По данным Бюро национальной статистики

      На вторичном рынке сильнее всего за месяц выросли цены в Усть-Каменогорске – сразу на 5,1%. Следом идут Шымкент (3,7%), Уральск (3,2%), Туркестан (2%) и Астана (1,7%).

      В годовом разрезе лидером по росту цен на вторичную жилую недвижимость стал Актобе – сразу 20,2%. Следом идут Павлодар (17,8%), Алматы (16,6%) и Туркестан (14,7%).

      Средняя стоимость 1 квадратного метра на вторичном рынке жилья в августе была равна 558 533 тенге. Самое дорогое жилье продавалось в Алматы и Астане – 692 632 и 663 767 тенге за "квадрат" соответственно.

      Рост цен на вторичное жилье в Казахстане
      (август 2025 года)
      Регион За
      месяц      		 За
      год      		 Цена
      за 1 кв.м.
      Казахстан 1,2% 8,8% ₸558 533
      Астана 1,7% 4,0% ₸663 767
      Алматы 0,6% 16,6% ₸692 632
      Шымкент 3,7% 5,7% ₸443 662
      Актау 1,2% 1,1% ₸338 500
      Актобе 0,0% 20,2% ₸343 148
      Атырау 0,0% 10,1% ₸485 531
      Жезказган 0,0% 5,1% ₸368 541
      Кокшетау 0,5% 9,2% ₸337 473
      Караганда 0,2% 0,7% ₸385 957
      Қонаев 1,3% 11,8% ₸451 637
      Костанай 0,6% 4,4% ₸401 987
      Кызылорда 0,6% 1,5% ₸315 486
      Уральск 3,2% 7,3% ₸372 071
      Усть-Каменогорск 5,1% 4,7% ₸394 963
      Павлодар 1,1% 17,8% ₸428 010
      Петропавловск 0,0% 10,1% ₸414 243
      Семей 0,0% 6,0% ₸429 472
      Талдыкорган 0,0% 12,5% ₸393 079
      Тараз 0,5% 6,9% ₸340 928
      Туркестан 2,0% 14,7% ₸369 211
      По данным Бюро национальной статистики

      Важно отметить, что в августе также фиксировался и рост цен на арендную недвижимость. За месяц оно подорожало на 1,7%, а за год – сразу на 8,5%.

      При этом важно учесть, что на фоне начала нового учебного года среди студентов, вероятнее всего, сильно вырастет спрос на съемное жилье, что также может спровоцировать сильное подорожание.

      Впрочем, отметим, что зачастую цены, с которыми студенты сталкиваются, могут быть гораздо выше. Например, ранее аналитики отмечали, что в "университетских районах" Алматы арендные ставки могут превышать 600 тыс. тенге.

      Между тем напомним, что осенью планируется снизить предельные ставки по ипотекам. Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентов может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

