Почему нельзя зафиксировать курс доллара в Казахстане, рассказал эксперт

Курс доллара США к национальной валюте страны может определяться либо рыночными торгами, либо госрегулированием. Во втором случае это грозит инфляцией и тратой резервов. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперт Эльдар Шамсутдинов считает, что возврат к фиксированному курсу тенге может привести к экономическому кризису в Казахстане.

В качестве примера негативных последствий фиксации курса приводится ситуация в Аргентине, где инфляция превысила 300%, а более 38% населения живет в бедности.

По мнению экономиста Робина Брукса, Аргентине необходимо отпустить песо в свободное плавание, а Шамсутдинов добавляет, что стране нужны структурные реформы для выхода из кризиса.

Курс тенге к доллару и другим иностранным валютам перешел на принципы рыночного определения через биржевые торги в 2015 году – то есть он стал плавающим, вместо строгого государственного регулирования.

При этом в медиапространстве иногда можно встретить мнение о том, что государству следует вновь контролировать курс самостоятельно.

Однако, как сообщает эксперт Эльдар Шамсутдинов в своем Telegram-канале , подобное решение могло бы привести к серьезным экономическим рискам и кризису.

"Фиксированный курс тенге – это финансовая иллюзия: сначала сожгут резервы, потом рухнет курс, и в конце придет гиперинфляция", – считает эксперт.

Примером подобного сценария, согласно его мнению, стала ситуация в Аргентине.

Падение песо и причины кризиса

"После прихода Хавьера Милея к власти инфляция превысила 300%, а к концу 2023 года разгонялась более чем на 25% в месяц. В какой-то момент цены менялись буквально быстрее, чем остывала чашка кофе.

Сегодня инфляция снизилась до 2% в месяц (около 34% в год), но и это в разы выше нормы. Для сравнения, ФРС США держит долгосрочную цель в 2%.

Девальвация песо превысила 99% за десять лет, и в последние недели ситуация обострилась", – отмечает эксперт в своей публикации.

Кубики с буквами и стрелка. Иллюстративное фото: Freepik.com

В результате население столкнулось с катастрофичными последствиями: более 38% живут в бедности, а в 2024 году их доля вовсе достигала 52,9%.

При этом у подобных негативных изменений есть определенные причины, в том числе связанные с политикой удержания курса нацвалюты.

"Корень кризиса в том, что песо остается переоцененным и искусственно поддерживаемым государством", – отмечает эксперт.

Схожее мнение озвучил Робин Брукс, экономист из Института международных финансов (IIF).

"Аргентина должна раз и навсегда отпустить песо в свободное плавание. Аргентина находится в сегодняшнем положении, потому что она снова попала в ловушку привязки к доллару. Именно поэтому песо снова переоценен.

Сколько еще кризисов потребуется Аргентине чтобы усвоить этот урок?", – приводит слова Робина Брукса Telegram-канал "Комментарий".

Эльдар Шамсутдинов сообщает, что для решения текущего кризиса в Аргентине нужны структурные реформы, включающие независимость центрального банка страны и плавающий курс валюты, а также налоговые реформы и сокращение госдоходов.

Вместе с тем он указывает, что именно попытки фиксации курса за счет государственных резервов привели к кризису экономики. Поэтому подобные решения в Казахстане, согласно мнению эксперта, могут обернуться аналогичными последствиями.

Ранее глава Нацбанка рассказал, могут ли вернуть фиксированный курс тенге.

Также в Нацбанке объяснили, почему курс тенге не укрепляется, когда растут цены на нефть.

В свою очередь макроэкономист Владислав Туркин сообщал, что у тенге нет шансов на устойчивое укрепление в ближайшие годы, если определенные экономические условия в стране не изменятся.

