Почему нельзя зафиксировать курс доллара в Казахстане, рассказал эксперт

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Почему нельзя зафиксировать курс доллара в Казахстане, рассказал эксперт

      Опубликовано:

      Монеты и купюры тенге лежат на долларовой банкноте
      Деньги. Иллюстративное фото: Nurlan Tastanbekov/Getty Images

      Курс доллара США к национальной валюте страны может определяться либо рыночными торгами, либо госрегулированием. Во втором случае это грозит инфляцией и тратой резервов. Подробнее читайте на NUR.KZ.

      КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
      close
      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Эксперт Эльдар Шамсутдинов считает, что возврат к фиксированному курсу тенге может привести к экономическому кризису в Казахстане.
      • В качестве примера негативных последствий фиксации курса приводится ситуация в Аргентине, где инфляция превысила 300%, а более 38% населения живет в бедности.
      • По мнению экономиста Робина Брукса, Аргентине необходимо отпустить песо в свободное плавание, а Шамсутдинов добавляет, что стране нужны структурные реформы для выхода из кризиса.

      Курс тенге к доллару и другим иностранным валютам перешел на принципы рыночного определения через биржевые торги в 2015 году – то есть он стал плавающим, вместо строгого государственного регулирования.

      При этом в медиапространстве иногда можно встретить мнение о том, что государству следует вновь контролировать курс самостоятельно.

      Однако, как сообщает эксперт Эльдар Шамсутдинов в своем Telegram-канале "Комментарий", подобное решение могло бы привести к серьезным экономическим рискам и кризису.

      "Фиксированный курс тенге – это финансовая иллюзия: сначала сожгут резервы, потом рухнет курс, и в конце придет гиперинфляция", – считает эксперт.

      Примером подобного сценария, согласно его мнению, стала ситуация в Аргентине.

      Свежая публикация по теме:
      Доллар снова подешевел, не достигнув рекорда в Казахстане

      Падение песо и причины кризиса

      "После прихода Хавьера Милея к власти инфляция превысила 300%, а к концу 2023 года разгонялась более чем на 25% в месяц. В какой-то момент цены менялись буквально быстрее, чем остывала чашка кофе.

      Сегодня инфляция снизилась до 2% в месяц (около 34% в год), но и это в разы выше нормы. Для сравнения, ФРС США держит долгосрочную цель в 2%.

      Девальвация песо превысила 99% за десять лет, и в последние недели ситуация обострилась", – отмечает эксперт в своей публикации.

      Надпись на кубиках: экономический кризис
      Кубики с буквами и стрелка. Иллюстративное фото: Freepik.com

      В результате население столкнулось с катастрофичными последствиями: более 38% живут в бедности, а в 2024 году их доля вовсе достигала 52,9%.

      При этом у подобных негативных изменений есть определенные причины, в том числе связанные с политикой удержания курса нацвалюты.

      "Корень кризиса в том, что песо остается переоцененным и искусственно поддерживаемым государством", – отмечает эксперт.

      Схожее мнение озвучил Робин Брукс, экономист из Института международных финансов (IIF).

      "Аргентина должна раз и навсегда отпустить песо в свободное плавание. Аргентина находится в сегодняшнем положении, потому что она снова попала в ловушку привязки к доллару. Именно поэтому песо снова переоценен.

      Сколько еще кризисов потребуется Аргентине чтобы усвоить этот урок?", – приводит слова Робина Брукса Telegram-канал "Комментарий".

      Эльдар Шамсутдинов сообщает, что для решения текущего кризиса в Аргентине нужны структурные реформы, включающие независимость центрального банка страны и плавающий курс валюты, а также налоговые реформы и сокращение госдоходов.

      Вместе с тем он указывает, что именно попытки фиксации курса за счет государственных резервов привели к кризису экономики. Поэтому подобные решения в Казахстане, согласно мнению эксперта, могут обернуться аналогичными последствиями.

      Ранее глава Нацбанка рассказал, могут ли вернуть фиксированный курс тенге.

      Также в Нацбанке объяснили, почему курс тенге не укрепляется, когда растут цены на нефть.

      В свою очередь макроэкономист Владислав Туркин сообщал, что у тенге нет шансов на устойчивое укрепление в ближайшие годы, если определенные экономические условия в стране не изменятся.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Курс тенге
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.