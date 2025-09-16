У тенге нет шансов на устойчивое укрепление в ближайшие годы, сообщает эксперт

Курс тенге зависит от различных факторов. К ним относится и прогноз текущего счета платежного баланса от Нацбанка, который указывает на негативный тренд в будущем. Об этом читайте на NUR.KZ.

Согласно прогнозам Нацбанка, ожидается снижение экспорта товаров и рост импорта, что приведет к сохранению дефицита текущего счета на уровне около 4% ВВП.

По мнению эксперта Владислава Туркина, "в ближайшие годы у тенге нет шансов на устойчивое укрепление", и долгосрочный тренд формируется в сторону ослабления национальной валюты.

Обычно курс доллара к тенге прогнозируют либо аналитики из инвестиционных и брокерских компаний, либо эксперты в сфере финансов и экономики. В свою очередь Национальный банк РК подобные прогнозы не выдает.

Однако, согласно сообщению эксперта по макроэкономике Владислава Туркина в его Telegram-канале MONETARITY, Нацбанк прогнозирует текущий счет платежного баланса, который является фундаментальным фактором курсообразования.

Он определяет спрос и предложение валюты на рынке вне ожиданий и спекулятивной активности. И данный прогноз был ухудшен (при этом он ухудшен и в прошлом году), что может указывать на ослабление тенге к доллару США.

На что указывают прогнозы Нацбанка

Как отмечает эксперт, на основе прогнозов по текущему счету платежного баланса можно понять, какой долгосрочный тренд будет у динамики курса нацвалюты.

Так, в докладе Национального банка Казахстана описывается следующий прогноз внешней торговли и баланса доходов на ближайшие годы:

экспорт товаров ожидается ниже уровня 2024 года из-за падения цен на нефть, хотя рост добычи на месторождении Тенгиз частично смягчит этот эффект;

импорт, напротив, продолжит расти из-за высокого спроса населения и бизнеса, дефицита внутреннего производства, зависимости от импортных компонентов в цепочках поставок и реализации госпрограмм поддержки экономики.

В итоге баланс доходов останется в умеренном дефиците, но чистая прибыль для иностранных инвесторов будет высокой благодаря увеличению нефтедобычи и росту цен на металлы – это сигнализирует о сохраняющейся привлекательности Казахстана для инвесторов в сырьевые отрасли, несмотря на общий торговый дисбаланс.

"Все это означает, что фундаментальная составляющая курсообразования тенге будет значительно слабее, чем ожидалось ранее. При устойчивом дефиците текущего счета на уровне около -4% ВВП (сопоставимо с уровнями кризисных лет) тенге неизбежно оказывается под долгосрочным давлением.

Так прогноз по текущему счету от НБРК, по сути, сигнализирует: в ближайшие годы у тенге нет шансов на устойчивое укрепление. Напротив, долгосрочный тренд формируется в сторону ослабления. Любые периоды стабилизации будут временными", – считает Владислав Туркин.

