Могут ли вернуть фиксированный курс тенге, рассказал глава Нацбанка

Тимур Сулейменов на брифинге ответил, планирует ли Нацбанк вернуться к фиксированному курсу тенге, учитывая последние высказывания президента в недавнем интервью, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимура Сулейменова на брифинге спросили, планирует ли Нацбанк вернуться к фиксированному курсу тенге, учитывая, что президент в недавнем своем интервью высказался касательно "более управляемого курса тенге".

Глава Нацбанка отметил, что президент в интервью сказал, что для открытой и рыночной экономики Казахстана плавающий курс тенге - это единственный способ избежать дисбаланса.

"Поэтому меры по фиксированному курсу нами никак не рассматриваются. Мы не отрицаем, что любой экономист, любой финансист может иметь какие угодно мнения. Мы не монополисты в этой сфере, но, тем не менее, с нашей точки зрения - это неправильный подход, глубоко ошибочный, который приводит к долгосрочным экономическим негативным последствиям в обеспечении промышленного роста нашей экономики", - добавил он.

При этом он подчеркнул, что Нацбанком реализованы меры, связанные с увеличением предложения валюты на внутреннем рынке, снижением давления, снижением спроса на рынок.

Добавим, также Тимура Сулейменова спросили, почему тенге дешевеет при снижении цен на нефть, но не укрепляется, когда цены на нефть растут. По словам главы Нацбанка, говорить о прямой взаимосвязи между повышением цен на нефть и укреплением тенге или снижением цен на нефть и падением курса тенге - это "сильное упрощение", так как значение имеют и другие факторы.

Также сегодня мы писали, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

В то же время, Национальным банком Казахстана отмечено, что по анализам результатов 2024 года возможны признаки перегрева экономики страны.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 17 января 2025 года, курс тенге к доллару составляет 529.65 (-0.05).