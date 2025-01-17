Почему курс тенге не укрепляется, когда растут цены на нефть, ответили в Нацбанке

На брифинге в Нацбанке председателя Тимура Сулейменова спросили, почему тенге дешевеет при снижении цен на нефть, но не укрепляется, когда цены на нефть растут, передает корреспондент NUR.KZ.

"Безусловно, цена на нефть, как основа нашего экспорта, 60% экспортной выручки дает нам нефть, поэтому от цен на нефть, безусловно, зависит состояние платежного баланса. Но платежный баланс, к сожалению или к счастью, состоит из двух частей.

Если упрощенно, то из двух частей: это экспорт, который наши нефтяники, горнорудчики и так далее обеспечивают, и импорт, то есть любой, кто реализует тот или иной проект, он чаще всего покупает что-то импортное. И вот от этого баланса зависит курс.

То есть, если экспортеры продали много и привнесли на валютный рынок много валютной выручки, а импортеры остались на том же уровне, тогда курс тенге будет крепким. Если же экспортеры продали много, но импортеры пришли и сказали: "Мне надо еще больше долларов", тогда цена на нефть, какой бы она ни была, она все равно не сможет компенсировать дополнительный спрос на импорт и на доллары", - ответил глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Он добавил, что говорить о прямой взаимосвязи между повышением цен на нефть и укреплением тенге или снижением цен на нефть и падением курса тенге - это "сильное упрощение".

"Хотя корреляция есть. Помимо этого, Казахстан - открытая экономика, на которую влияют факторы не только внутри самой страны, но и факторы глобальной экономики, экономики соседей - это вы также понимаете, поэтому это важный вопрос, но не единственный", - добавил глава Нацбанка.

Также сегодня мы писали, что Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п. п.

В то же время, Национальным банком Казахстана отмечено, что по анализам результатов 2024 года возможны признаки перегрева экономики страны.

Также на брифинге Нацбанка Тимур Сулейменов ответил, планирует ли Нацбанк вернуться к фиксированному курсу тенге.

Добавим, по официальным данным Национального банка Республики Казахстан на сегодня, 17 января 2025 года, курс тенге к доллару составляет 529.65 (-0.05).