Курс доллара вырос почти до рекорда в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Екатерина Сохарева
      Екатерина Сохарева
      Руководитель рубрики Финансы

      Курс доллара вырос почти до рекорда в Казахстане

      Опубликовано:

      Купюры валют разных стран лежат на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Курс доллара на KASE за сутки увеличился более чем на 2 тенге, почти достигнув рекорда. А биржевой курс евро вырос до рекордных значений. Почем обменники страны продают эти валюты, читайте на NUR.KZ.

      По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара сегодня составил 545,01 тенге. Выше данный показатель наблюдался только 30 июля 2025 года, когда был зафиксирован рекорд – 546,36 тенге.

      За сутки биржевая стоимость американкой валюты выросла более чем на 2 тенге, а за 11 дней, то есть с момента последнего подобного увеличения – на 4 тенге.

      Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

      • Астана: покупка – от 542 до 543 тенге, продажа – от 547 до 548 тенге;
      • Алматы: покупка – от 540 до 545 тенге, продажа – от 544 до 548 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 542,5 до 544,5 тенге, продажа – от 545,5 до 547,5 тенге.
      Свежая публикация по теме:
      Почему валютная паника повторяется каждые пару лет в Казахстане, объяснили аналитики

      А средневзвешенный биржевой курс евро, который на бирже вырос более чем на 3 тенге за сутки и почти на 10 тенге за 11 дней, достиг рекорда. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 642,71 тенге.

      Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

      • Астана: покупка – от 637 до 639 тенге, продажа – от 645 до 647 тенге;
      • Алматы: покупка – от 633 до 641,5 тенге, продажа – от 642 до 645 тенге;
      • Шымкент: покупка – от 635 до 640 тенге, продажа – от 640 до 645 тенге.

      При этом эксперты утверждают, что у тенге нет шансов на устойчивое укрепление в ближайшие годы из-за снижения экспорта и увеличения импорта товаров.

      При пессимистичном сценарии курс доллара может достигнуть 560 тенге.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Курс тенге
      Больше по этой теме

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.