Курс доллара вырос почти до рекорда в Казахстане

Курс доллара на KASE за сутки увеличился более чем на 2 тенге, почти достигнув рекорда. А биржевой курс евро вырос до рекордных значений. Почем обменники страны продают эти валюты, читайте на NUR.KZ.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара сегодня составил 545,01 тенге. Выше данный показатель наблюдался только 30 июля 2025 года, когда был зафиксирован рекорд – 546,36 тенге.

За сутки биржевая стоимость американкой валюты выросла более чем на 2 тенге, а за 11 дней, то есть с момента последнего подобного увеличения – на 4 тенге.

Обменные пункты в мегаполисах страны сегодня в 15:30, согласно данным портала Kurs.kz, установили следующие курсы покупки и продажи наличных долларов:

Астана: покупка – от 542 до 543 тенге, продажа – от 547 до 548 тенге;

Алматы: покупка – от 540 до 545 тенге, продажа – от 544 до 548 тенге;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 542,5 до 544,5 тенге, продажа – от 545,5 до 547,5 тенге.

А средневзвешенный биржевой курс евро, который на бирже вырос более чем на 3 тенге за сутки и почти на 10 тенге за 11 дней, достиг рекорда. Его средневзвешенное значение на сегодня в 15:30 составляет 642,71 тенге.

Обменники страны между тем установили следующие курсы покупки и продажи наличных евро:

Астана: покупка – от 637 до 639 тенге, продажа – от 645 до 647 тенге;

Алматы: покупка – от 633 до 641,5 тенге, продажа – от 642 до 645 тенге;

, продажа – ; Шымкент: покупка – от 635 до 640 тенге, продажа – от 640 до 645 тенге.

При этом эксперты утверждают, что у тенге нет шансов на устойчивое укрепление в ближайшие годы из-за снижения экспорта и увеличения импорта товаров.

При пессимистичном сценарии курс доллара может достигнуть 560 тенге.

