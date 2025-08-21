jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Цены на арендное жилье для студентов растут в Казахстане, заявили аналитики

      Опубликовано:

      Монеты на фоне домов.
      Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      С мая по август средняя стоимость аренды на квартиры в крупных городах страны выросла в среднем на 20%. Цены выросли вслед за спросом на жилье среди студентов. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Цены на жилье в Казахстане стабильно растут. Особенно сильный рост наблюдается в сфере аренды в августе и сентябре, когда в крупные города страны массово приезжают студенты.

      Аналитики OLX выяснили, что с середины августа в таких городах, как Алматы, Астана и Шымкент, наблюдается повышенный спрос на квартиры и места в хостелах рядом с университетами. По сравнению с маем, количество запросов от соискателей в августе выросло на 15-35%:

      • в Алматы заметно вырос спрос на 1-комнатные квартиры – на 14,17%, а на места в хостелах – вообще на 30% по сравнению с маем;
      • в Астане спрос на "однушки" вырос на 27%, а на хостелы – почти в два раза;
      • в Шымкенте же спрос растет на 2-комнатные квартиры – плюс 26,43% по сравнению с маем, а спрос на хостелы вырос на 39%;

      Вслед за спросом растут и цены. В среднем, как отмечают аналитики, по сравнению с маем, стоимость аренды на квартиры в августе поднялась на 20%.

      "Однушки" в Алматы подорожали в среднем на 9%, до 167 тыс. тенге. Причем это не средняя цена, а медианная, то есть половина всех 1-комнатных квартир в Алматы сдаются по более высокой цене.

      В Астане и Шымкенте цены выросли на 3% – до 149 тыс. и 121 тыс. тенге за "однушку" соответственно.

      2-комнатные квартиры подорожали сильнее:

      • в Алматы – 7%, до 208 тыс. тенге;
      • в Астане – 6%, до 203 тыс. тенге;
      • в Шымкенте – 7%, до 149 тыс. тенге.

      А вот 3-комнатные растут в цене по-разному. Например, в Алматы с мая по август стоимость аренды выросла сразу на 10%, до 242 тыс. тенге в медианном выражении. В Астане прирост составил 3%, до 230 тыс. тенге, а в Шымкенте – 6%, до 175 тыс. тенге.

      Объясняется более резкое повышение на 2-комнатные и 3-комнатные квартиры просто. Дело в том, что, когда студенты снимают большие квартиры, то делают это, как правило, группой по несколько человек и разделяют все свои расходы между собой.

      В таких случаях даже относительно дорогая квартира становится дешевле 1-комнатной, которую студент бы снимал лично.

      Впрочем, отметим, что зачастую цены, с которыми студенты сталкиваются, могут быть гораздо выше. Например, ранее аналитики отмечали, что в "университетских районах" Алматы арендные ставки могут превышать 600 тыс. тенге.

      Между тем отметим, что, выбирая квартиру, следует обращать внимание не только на ее расположение и стоимость аренды, но также и на самого арендодателя – если он не вызывает доверия, то лучше поискать квартиру в другом месте.

