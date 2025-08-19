jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Как студенту выгодно снять квартиру в Алматы

      Опубликовано:

      Мужчина в костюме передает семье ключи от квартиры
      Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: freepik.com

      С началом учебного года в Казахстане оживает рынок арендного жилья. Студентам, которые не могут заселиться в общежития, стоит рассмотреть вариант с подселением. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Рынок арендного жилья в августе-сентябре традиционно оживает. Студенты приезжают в крупные города на учебу, а так как общежитий на всех не хватает, многим приходится снимать квартиры.

      Из-за повышенного спроса растут и цены. Однако не все студенты могут себе позволить снимать квартиру.

      По данным портала "Крыша", в Алматы аренда однокомнатной квартиры вблизи "вузовских кварталов" начинается от 300 тыс. тенге, а просторные варианты обходятся в 600 тыс. и выше.

      В такой ситуации очень важно правильно подходить к выбору квартиры. В Алматы эксперты советуют обратить внимание на микрорайоны Тастак, Сайран, Саяхат, Шугыла, а также на Ауэзовский район (Таугуль, Жетысу и "цифровые" микрорайоны). Здесь развиты инфраструктура и общественный транспорт, но цены значительно ниже:

      • 1-комнатная – 120-200 тыс. тенге;
      • 2-комнатная – 200-250 тыс. тенге;
      • 3-комнатная – 300-350 тыс. тенге.
      Также стоит рассматривать квартиры на первом или последнем этаже – они обычно дешевле.

      Впрочем, эксперты также предлагают альтернативу – подселение. Даже аренда с друзьями может сильно ударить по бюджету, а аренда одной комнаты будет в разы дешевле. Например, в Ауэзовском районе можно снять ее в среднем за 60 тыс. тенге в месяц.

      Таким образом, студентам ради своего финансового благополучия стоит рассмотреть следующие варианты:

      • подселение – аренда комнаты или подселение к существующим жильцам, при условии что это не противоречит договору;
      • совместная аренда – квартира снимается несколькими людьми с разделением расходов.

      Студентам также стоит обращать внимание не только на стоимость квартиры, но и на вопросы безопасности. Чтобы не оказаться без денег в чужом городе, следует соблюдать ряд простых правил:

      1. нельзя переводить деньги до осмотра квартиры;
      2. всегда следует проверять арендодателя – действительно ли он собственник квартиры. Для этого нужно попросить его удостоверение личности и справку о правах на квартиру, которую он может получить за пять минут;
      3. договор аренды следует подписывать только с владельцем квартиры – платить также следует только ему.

      А о том, как правильно подписывать договор аренды и что именно он должен в себя включать, мы подробно рассказывали здесь.

