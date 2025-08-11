Жилье продолжает дорожать в Казахстане

В июле первичное жилье в Казахстане подорожало на 0,2% за месяц и сразу на 9,6% за год, вторичное – на 0,9% и 7,3%, а арендное жилье – на 0,8% и 8,2% соответственно. Подробности читайте на NUR.KZ.

Рынок жилой недвижимости продолжает испытывать рост цен. Июль, как и первый месяц лета, показал подорожание по всем фронтам.

Согласно данным Бюро национальной статистики, первичное жилье, то есть новое, которое реализуется застройщиками, в июле подорожало на 0,2% за месяц и сразу на 9,6% в годовом разрезе.

Вторичное жилье за месяц успело подорожать на 0,9%, а за год – на 7,3%. В сфере аренды также рост: 0,8% – в месячной динамике и 8,2% – в годовой.

Где сильнее всего выросли цены

За месяц лидерами на первичном рынке стали Актобе и Кызылорда – 2,8% и 2,4% соответственно. В Астане цены выросли на 0,3%, а в остальных крупных городах прироста нет.

Сейчас средняя стоимость первичного жилья составляет 528 559 тенге за квадратный метр. Самое дорогое продается в Алматы (647 728 тенге), а самое дешевое – в Уральске (286 288 тенге за "квадрат").

Рост цен и средние цены на первичном рынке недвижимости в Казахстане

(Июль 2025 года) Регион К июню 2025 К июлю 2024 Цена за 1 кв. Казахстан 0,2% 9,6% ₸528 559 Астана 0,3% 6,2% ₸595 539 Алматы 0,0% 15,3% ₸647 728 Шымкент 0,0% 14,9% ₸502 636 Актау 0,0% 5,0% ₸430 207 Актобе 2,8% 10,4% ₸309 593 Атырау 0,0% 6,3% ₸512 205 Жезказган 0,0% 7,2% ₸397 692 Кокшетау 0,0% 8,3% ₸331 988 Караганда 0,0% 2,9% ₸368 720 Конаев 0,0% 9,0% ₸417 962 Костанай 0,0% 5,8% ₸410 572 Кызылорда 2,4% 15,3% ₸386 326 Уральск 0,0% 2,9% ₸286 288 Усть-Каменогорск 0,0% 1,2% ₸392 089 Павлодар 0,0% 25,8% ₸451 127 Петропавловск 0,0% 2,6% ₸359 794 Семей 0,0% 1,4% ₸465 441 Талдыкорган 0,0% 9,5% ₸372 223 Тараз 0,0% 10,2% ₸387 287 Туркестан 0,0% 1,9% ₸338 637 По данным Бюро национальной статистики

На вторичном рынке ситуация сложнее. В июле было зафиксировано месячное снижение цен в Семее (-0,3%), Актау (-0,4%), Кызылорде (-2,2%) и Шымкенте (-2,4%). При этом цены заметно выросли в Талдыкоргане (на 5,7%) и Туркестане (5,6%).

"Вторичка" в среднем стоит 551 905 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены также зафиксированы в Алматы (688 578 тенге), а самые низкие – в Кызылорде (313 592 тенге).

Рост цен и средние цены на вторичном рынке недвижимости в Казахстане

(Июль 2025 года) Регион К июню 2025 К июлю 2024 Цена за 1 кв. Казахстан 0,9% 7,3% ₸551 905 Астана 1,5% 3,1% ₸652 479 Алматы 1,0% 14,4% ₸688 578 Шымкент -2,4% 2,1% ₸427 989 Актау -0,4% 0,7% ₸334 492 Актобе 0,4% 19,0% ₸343 148 Атырау 0,6% 10,5% ₸485 531 Жезказган 1,4% 4,6% ₸368 541 Кокшетау 0,0% 8,6% ₸335 654 Караганда 0,0% 0,1% ₸385 178 Конаев 0,5% 9,9% ₸445 876 Костанай 0,1% 3,9% ₸399 599 Кызылорда -2,2% 0,6% ₸313 592 Уральск 0,0% 3,8% ₸360 689 Усть-Каменогорск 0,0% -1,4% ₸375 904 Павлодар 1,5% 15,8% ₸423 194 Петропавловск 3,2% 11,2% ₸414 243 Семей -0,3% 5,5% ₸429 472 Талдыкорган 5,7% 12,6% ₸393 079 Тараз 0,1% 6,4% ₸339 353 Туркестан 5,6% 12,5% ₸362 126 По данным Бюро национальной статистики

Что касается арендного жилья, то в июле сильнее всего цены на него выросли в Актобе – сразу на 6,9% за месяц. Заметное подорожание также было зафиксировано в Актау и Кызылорде – на 3,6% и 2% соответственно.

В Астане аренда жилой недвижимости подорожала на 1% за месяц, в Алматы – на 0,5%, а в Шымкенте – на 1,5%. Снижения цен зафиксировано не было.

Сейчас средняя стоимость съемного жилья в целом по Казахстану составляет 4 544 тенге за квадратный метр в месяц.

Таким образом, можно отметить, что несмотря на кратковременное майское "затишье", цены на жилищном рынке в Казахстане продолжают расти.

Между тем напомним, что осенью планируется снизить предельные ставки по ипотекам. Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентных ставок может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

