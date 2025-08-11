Жилье продолжает дорожать в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Жилье продолжает дорожать в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги лежат на земле на фоне стройки
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В июле первичное жилье в Казахстане подорожало на 0,2% за месяц и сразу на 9,6% за год, вторичное – на 0,9% и 7,3%, а арендное жилье – на 0,8% и 8,2% соответственно. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Рынок жилой недвижимости продолжает испытывать рост цен. Июль, как и первый месяц лета, показал подорожание по всем фронтам.

      Согласно данным Бюро национальной статистики, первичное жилье, то есть новое, которое реализуется застройщиками, в июле подорожало на 0,2% за месяц и сразу на 9,6% в годовом разрезе.

      Вторичное жилье за месяц успело подорожать на 0,9%, а за год – на 7,3%. В сфере аренды также рост: 0,8% в месячной динамике и 8,2% – в годовой.

      Где сильнее всего выросли цены

      За месяц лидерами на первичном рынке стали Актобе и Кызылорда – 2,8% и 2,4% соответственно. В Астане цены выросли на 0,3%, а в остальных крупных городах прироста нет.

      Сейчас средняя стоимость первичного жилья составляет 528 559 тенге за квадратный метр. Самое дорогое продается в Алматы (647 728 тенге), а самое дешевое – в Уральске (286 288 тенге за "квадрат").

      Рост цен и средние цены на первичном рынке недвижимости в Казахстане
      (Июль 2025 года)
      Регион К июню 2025 К июлю 2024 Цена за 1 кв.
      Казахстан 0,2% 9,6% ₸528 559
      Астана 0,3% 6,2% ₸595 539
      Алматы 0,0% 15,3% ₸647 728
      Шымкент 0,0% 14,9% ₸502 636
      Актау 0,0% 5,0% ₸430 207
      Актобе 2,8% 10,4% ₸309 593
      Атырау 0,0% 6,3% ₸512 205
      Жезказган 0,0% 7,2% ₸397 692
      Кокшетау 0,0% 8,3% ₸331 988
      Караганда 0,0% 2,9% ₸368 720
      Конаев 0,0% 9,0% ₸417 962
      Костанай 0,0% 5,8% ₸410 572
      Кызылорда 2,4% 15,3% ₸386 326
      Уральск 0,0% 2,9% ₸286 288
      Усть-Каменогорск 0,0% 1,2% ₸392 089
      Павлодар 0,0% 25,8% ₸451 127
      Петропавловск 0,0% 2,6% ₸359 794
      Семей 0,0% 1,4% ₸465 441
      Талдыкорган 0,0% 9,5% ₸372 223
      Тараз 0,0% 10,2% ₸387 287
      Туркестан 0,0% 1,9% ₸338 637
      По данным Бюро национальной статистики

      На вторичном рынке ситуация сложнее. В июле было зафиксировано месячное снижение цен в Семее (-0,3%), Актау (-0,4%), Кызылорде (-2,2%) и Шымкенте (-2,4%). При этом цены заметно выросли в Талдыкоргане (на 5,7%) и Туркестане (5,6%).

      "Вторичка" в среднем стоит 551 905 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены также зафиксированы в Алматы (688 578 тенге), а самые низкие – в Кызылорде (313 592 тенге).

      Рост цен и средние цены на вторичном рынке недвижимости в Казахстане
      (Июль 2025 года)
      Регион К июню 2025 К июлю 2024 Цена за 1 кв.
      Казахстан 0,9% 7,3% ₸551 905
      Астана 1,5% 3,1% ₸652 479
      Алматы 1,0% 14,4% ₸688 578
      Шымкент -2,4% 2,1% ₸427 989
      Актау -0,4% 0,7% ₸334 492
      Актобе 0,4% 19,0% ₸343 148
      Атырау 0,6% 10,5% ₸485 531
      Жезказган 1,4% 4,6% ₸368 541
      Кокшетау 0,0% 8,6% ₸335 654
      Караганда 0,0% 0,1% ₸385 178
      Конаев 0,5% 9,9% ₸445 876
      Костанай 0,1% 3,9% ₸399 599
      Кызылорда -2,2% 0,6% ₸313 592
      Уральск 0,0% 3,8% ₸360 689
      Усть-Каменогорск 0,0% -1,4% ₸375 904
      Павлодар 1,5% 15,8% ₸423 194
      Петропавловск 3,2% 11,2% ₸414 243
      Семей -0,3% 5,5% ₸429 472
      Талдыкорган 5,7% 12,6% ₸393 079
      Тараз 0,1% 6,4% ₸339 353
      Туркестан 5,6% 12,5% ₸362 126
      По данным Бюро национальной статистики

      Что касается арендного жилья, то в июле сильнее всего цены на него выросли в Актобе – сразу на 6,9% за месяц. Заметное подорожание также было зафиксировано в Актау и Кызылорде – на 3,6% и 2% соответственно.

      В Астане аренда жилой недвижимости подорожала на 1% за месяц, в Алматы – на 0,5%, а в Шымкенте – на 1,5%. Снижения цен зафиксировано не было.

      Сейчас средняя стоимость съемного жилья в целом по Казахстану составляет 4 544 тенге за квадратный метр в месяц.

      Таким образом, можно отметить, что несмотря на кратковременное майское "затишье", цены на жилищном рынке в Казахстане продолжают расти.

      Между тем напомним, что осенью планируется снизить предельные ставки по ипотекам. Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентных ставок может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.