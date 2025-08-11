Жилье продолжает дорожать в Казахстане
В июле первичное жилье в Казахстане подорожало на 0,2% за месяц и сразу на 9,6% за год, вторичное – на 0,9% и 7,3%, а арендное жилье – на 0,8% и 8,2% соответственно. Подробности читайте на NUR.KZ.
Рынок жилой недвижимости продолжает испытывать рост цен. Июль, как и первый месяц лета, показал подорожание по всем фронтам.
Согласно данным Бюро национальной статистики, первичное жилье, то есть новое, которое реализуется застройщиками, в июле подорожало на 0,2% за месяц и сразу на 9,6% в годовом разрезе.
Вторичное жилье за месяц успело подорожать на 0,9%, а за год – на 7,3%. В сфере аренды также рост: 0,8% – в месячной динамике и 8,2% – в годовой.
Где сильнее всего выросли цены
За месяц лидерами на первичном рынке стали Актобе и Кызылорда – 2,8% и 2,4% соответственно. В Астане цены выросли на 0,3%, а в остальных крупных городах прироста нет.
Сейчас средняя стоимость первичного жилья составляет 528 559 тенге за квадратный метр. Самое дорогое продается в Алматы (647 728 тенге), а самое дешевое – в Уральске (286 288 тенге за "квадрат").
|Рост цен и средние цены на первичном рынке недвижимости в Казахстане
(Июль 2025 года)
|Регион
|К июню 2025
|К июлю 2024
|Цена за 1 кв.
|Казахстан
|0,2%
|9,6%
|₸528 559
|Астана
|0,3%
|6,2%
|₸595 539
|Алматы
|0,0%
|15,3%
|₸647 728
|Шымкент
|0,0%
|14,9%
|₸502 636
|Актау
|0,0%
|5,0%
|₸430 207
|Актобе
|2,8%
|10,4%
|₸309 593
|Атырау
|0,0%
|6,3%
|₸512 205
|Жезказган
|0,0%
|7,2%
|₸397 692
|Кокшетау
|0,0%
|8,3%
|₸331 988
|Караганда
|0,0%
|2,9%
|₸368 720
|Конаев
|0,0%
|9,0%
|₸417 962
|Костанай
|0,0%
|5,8%
|₸410 572
|Кызылорда
|2,4%
|15,3%
|₸386 326
|Уральск
|0,0%
|2,9%
|₸286 288
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|1,2%
|₸392 089
|Павлодар
|0,0%
|25,8%
|₸451 127
|Петропавловск
|0,0%
|2,6%
|₸359 794
|Семей
|0,0%
|1,4%
|₸465 441
|Талдыкорган
|0,0%
|9,5%
|₸372 223
|Тараз
|0,0%
|10,2%
|₸387 287
|Туркестан
|0,0%
|1,9%
|₸338 637
|По данным Бюро национальной статистики
На вторичном рынке ситуация сложнее. В июле было зафиксировано месячное снижение цен в Семее (-0,3%), Актау (-0,4%), Кызылорде (-2,2%) и Шымкенте (-2,4%). При этом цены заметно выросли в Талдыкоргане (на 5,7%) и Туркестане (5,6%).
"Вторичка" в среднем стоит 551 905 тенге за квадратный метр. Самые высокие цены также зафиксированы в Алматы (688 578 тенге), а самые низкие – в Кызылорде (313 592 тенге).
|Рост цен и средние цены на вторичном рынке недвижимости в Казахстане
(Июль 2025 года)
|Регион
|К июню 2025
|К июлю 2024
|Цена за 1 кв.
|Казахстан
|0,9%
|7,3%
|₸551 905
|Астана
|1,5%
|3,1%
|₸652 479
|Алматы
|1,0%
|14,4%
|₸688 578
|Шымкент
|-2,4%
|2,1%
|₸427 989
|Актау
|-0,4%
|0,7%
|₸334 492
|Актобе
|0,4%
|19,0%
|₸343 148
|Атырау
|0,6%
|10,5%
|₸485 531
|Жезказган
|1,4%
|4,6%
|₸368 541
|Кокшетау
|0,0%
|8,6%
|₸335 654
|Караганда
|0,0%
|0,1%
|₸385 178
|Конаев
|0,5%
|9,9%
|₸445 876
|Костанай
|0,1%
|3,9%
|₸399 599
|Кызылорда
|-2,2%
|0,6%
|₸313 592
|Уральск
|0,0%
|3,8%
|₸360 689
|Усть-Каменогорск
|0,0%
|-1,4%
|₸375 904
|Павлодар
|1,5%
|15,8%
|₸423 194
|Петропавловск
|3,2%
|11,2%
|₸414 243
|Семей
|-0,3%
|5,5%
|₸429 472
|Талдыкорган
|5,7%
|12,6%
|₸393 079
|Тараз
|0,1%
|6,4%
|₸339 353
|Туркестан
|5,6%
|12,5%
|₸362 126
|По данным Бюро национальной статистики
Что касается арендного жилья, то в июле сильнее всего цены на него выросли в Актобе – сразу на 6,9% за месяц. Заметное подорожание также было зафиксировано в Актау и Кызылорде – на 3,6% и 2% соответственно.
В Астане аренда жилой недвижимости подорожала на 1% за месяц, в Алматы – на 0,5%, а в Шымкенте – на 1,5%. Снижения цен зафиксировано не было.
Сейчас средняя стоимость съемного жилья в целом по Казахстану составляет 4 544 тенге за квадратный метр в месяц.
Таким образом, можно отметить, что несмотря на кратковременное майское "затишье", цены на жилищном рынке в Казахстане продолжают расти.
Между тем напомним, что осенью планируется снизить предельные ставки по ипотекам. Также эксперты ранее рассказывали о том, что снижение процентных ставок может привести к росту цен на недвижимость в Казахстане.
