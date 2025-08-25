Что будет, если минимальную зарплату повысят до 500 тыс. тенге в Казахстане, рассказал аналитик

Минимальный оклад – это сумма, ниже которой работодатели не могут назначить зарплату работникам. Его размер может повышаться, но слишком большое значение создает риски. Об этом читайте на NUR.KZ.

По мнению аналитика Андрея Чеботарева, такое повышение приведет к росту затрат работодателей на 40%, увеличению инфляции до 23% и дополнительным расходам госбюджета в 3,7 трлн тенге.

Аналитик прогнозирует рост безработицы до 14-16%, что может оставить без работы около 1 млн казахстанцев, особенно в сферах торговли, образования и сельского хозяйства.

Минимальная заработная плата (МЗП) на 2025 год в Казахстане составляет 85 000 тенге. Это значит, что официально трудоустроенные граждане не могут получать меньше этой суммы по трудовому договору.

Однако иногда можно встретить мнения о том, что этот показатель надо существенно повысить – либо до уровня средней зарплаты, равной 448 620 тенге, либо еще больше.

К чему могут привести подобные меры, рассказал Андрей Чеботарев, аналитик и автор канала Finance.kz.

Если зарплата будет минимум 500 тыс. тенге

Как отмечает аналитик, на текущий момент доля тех, кто получает менее 500 тыс. тенге, достигает 71%, или 5,3 млн казахстанцев. Но если законодательно заставить работодателей повысить оклады до этого порога, то могут возникнуть некоторые последствия:

повышение МЗП потребует от работодателей роста затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) на 40%, или до 15,4 трлн тенге в год;

в год; инфляционный шок, который возникнет из-за роста окладов и вливания денег в экономику, составит от 8 до 12 процентных пунктов к текущей инфляции. То есть вместо 11% она повысится до 23%;

госбюджет понесет дополнительные издержки до 3,7 трлн тенге.

Кошелек. Иллюстративное фото: athima tongloom/Getty Images

При этом аналитик указывает, что в результате безработица с текущих около 5% увеличится до 14-16%. Дело в том, что бизнес не сможет обеспечивать подобные оклады своим работникам, а сами казахстанцы столкнутся с ростом цен на товары и услуги, на которые им не будет хватать денег.

В итоге без работы могут остаться около 1 млн казахстанцев. А наибольшие потери могут понести сферы торговли, образования и сельского хозяйства.

"От себя добавлю, что я вообще против понятия МЗП в частном секторе, ведь зарплата – это договоренность частного работодателя и частного работника. Но пока у нас такие работодатели и такие работники, как они есть, вряд ли мы достигнем этой идиллической рыночной картинки", – отмечает аналитик.

