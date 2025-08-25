Что будет, если минимальную зарплату повысят до 500 тыс. тенге в Казахстане, рассказал аналитик
Минимальный оклад – это сумма, ниже которой работодатели не могут назначить зарплату работникам. Его размер может повышаться, но слишком большое значение создает риски. Об этом читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане минимальная заработная плата составляет 85 000 тенге, но некоторые предлагают повысить ее до 500 000 тенге.
- По мнению аналитика Андрея Чеботарева, такое повышение приведет к росту затрат работодателей на 40%, увеличению инфляции до 23% и дополнительным расходам госбюджета в 3,7 трлн тенге.
- Аналитик прогнозирует рост безработицы до 14-16%, что может оставить без работы около 1 млн казахстанцев, особенно в сферах торговли, образования и сельского хозяйства.
Минимальная заработная плата (МЗП) на 2025 год в Казахстане составляет 85 000 тенге. Это значит, что официально трудоустроенные граждане не могут получать меньше этой суммы по трудовому договору.
Однако иногда можно встретить мнения о том, что этот показатель надо существенно повысить – либо до уровня средней зарплаты, равной 448 620 тенге, либо еще больше.
К чему могут привести подобные меры, рассказал Андрей Чеботарев, аналитик и автор канала Finance.kz.
Если зарплата будет минимум 500 тыс. тенге
Как отмечает аналитик, на текущий момент доля тех, кто получает менее 500 тыс. тенге, достигает 71%, или 5,3 млн казахстанцев. Но если законодательно заставить работодателей повысить оклады до этого порога, то могут возникнуть некоторые последствия:
- повышение МЗП потребует от работодателей роста затрат на фонд оплаты труда (ФОТ) на 40%, или до 15,4 трлн тенге в год;
- инфляционный шок, который возникнет из-за роста окладов и вливания денег в экономику, составит от 8 до 12 процентных пунктов к текущей инфляции. То есть вместо 11% она повысится до 23%;
- госбюджет понесет дополнительные издержки до 3,7 трлн тенге.
При этом аналитик указывает, что в результате безработица с текущих около 5% увеличится до 14-16%. Дело в том, что бизнес не сможет обеспечивать подобные оклады своим работникам, а сами казахстанцы столкнутся с ростом цен на товары и услуги, на которые им не будет хватать денег.
В итоге без работы могут остаться около 1 млн казахстанцев. А наибольшие потери могут понести сферы торговли, образования и сельского хозяйства.
"От себя добавлю, что я вообще против понятия МЗП в частном секторе, ведь зарплата – это договоренность частного работодателя и частного работника. Но пока у нас такие работодатели и такие работники, как они есть, вряд ли мы достигнем этой идиллической рыночной картинки", – отмечает аналитик.
Ранее налоговики рассказали, почему официальная зарплата лучше "серой" в Казахстане.
В то же время напомним, что, несмотря на номинальный рост окладов, у казахстанцев перестали расти реальные зарплаты. Все дело во влиянии инфляции.
Также мы рассказывали, почему несмотря на рост доходов казахстанцы не могут накопить деньги.
