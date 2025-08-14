Безработных стало меньше в Казахстане
Во втором квартале 2025 года в стране насчитывалось почти 449 тыс. безработных – меньше, чем в начале года. Однако уровень безработицы остался прежним – 4,6%. Подробности читайте на NUR.KZ.
Во втором квартале 2025 года в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, насчитывался 448 791 безработный гражданин:
- 210 028 мужчин;
- 238 763 женщины.
Примечательно, что безработных стало на 0,6% меньше, чем было в первом квартале текущего года, однако общий уровень безработицы остался неизменным – 4,6%.
В региональном разрезе самый высокий показатель в Мангистауской области – 5,1%. Следом идет Атырауская область – 5%. Замыкает тройку "антилидеров" Павлодарская область – 4,9%.
Наименьший уровень безработицы был зарегистрирован в Карагандинской области – 4%. В Астане этот показатель равен 4,3%, в Алматы – 4,4%, а в Шымкенте – 4,7%.
|Уровень безработицы в Казахстане
(2 квартал 2025 года)
|Казахстан
|4,6%
|Абай
|4,7%
|Акмолинская
|4,5%
|Актюбинская
|4,7%
|Алматинская
|4,6%
|Атырауская
|5,0%
|Западно-Казахстанская
|4,7%
|Жамбылская
|4,8%
|Жетісу
|4,7%
|Карагандинская
|4,0%
|Костанайская
|4,6%
|Кызылординская
|4,8%
|Мангистауская
|5,1%
|Павлодарская
|4,9%
|Северо-Казахстанская
|4,4%
|Туркестанская
|4,7%
|Ұлытау
|4,1%
|Восточно-Казахстанская
|4,6%
|Астана
|4,3%
|Алматы
|4,4%
|Шымкент
|4,7%
|По данным Бюро национальной статистики
При этом важно учесть, что в действительности безработных граждан может быть заметно больше. Дело в том, что в Казахстане безработица определяется по методике Международной организации труда (МОТ), как доля от численности рабочей силы лиц старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.
Всего в рабочую силу страны входят 9 749 205 граждан. Из них 448 791 безработный и 9 300 414 занятые, среди которых 7 139 335 – наемные работники, 2 161 079 – самозанятые
При этом в стране насчитывается 4 649 060 человек в возрасте 15 лет и старше, которые вообще не входят в категорию рабочей силы и не учитываются в расчетах. Среди них есть как учащиеся, домохозяйки и пенсионеры, так и те граждане, которые не могут трудиться по состоянию здоровья.
Ранее аналитики сравнили количество зарегистрированных безработных в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Также стоит отметить, что потерявшие работу казахстанцы, могут расчитывать на компенсацию из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). О том, как ее получить, мы рассказывали здесь.
