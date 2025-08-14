jitsu gif
      Провели подряд дней с нами

      Безработных стало меньше в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина со стикером "Loking for a job"
      Безработный. Иллюстративное фото: pixabay.com

      Во втором квартале 2025 года в стране насчитывалось почти 449 тыс. безработных – меньше, чем в начале года. Однако уровень безработицы остался прежним – 4,6%. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Во втором квартале 2025 года в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, насчитывался 448 791 безработный гражданин:

      • 210 028 мужчин;
      • 238 763 женщины.

      Примечательно, что безработных стало на 0,6% меньше, чем было в первом квартале текущего года, однако общий уровень безработицы остался неизменным – 4,6%.

      В региональном разрезе самый высокий показатель в Мангистауской области – 5,1%. Следом идет Атырауская область – 5%. Замыкает тройку "антилидеров" Павлодарская область – 4,9%.

      Наименьший уровень безработицы был зарегистрирован в Карагандинской области – 4%. В Астане этот показатель равен 4,3%, в Алматы – 4,4%, а в Шымкенте – 4,7%.

      Уровень безработицы в Казахстане
      (2 квартал 2025 года)
      Казахстан 4,6%
      Абай 4,7%
      Акмолинская 4,5%
      Актюбинская 4,7%
      Алматинская 4,6%
      Атырауская 5,0%
      Западно-Казахстанская 4,7%
      Жамбылская 4,8%
      Жетісу 4,7%
      Карагандинская 4,0%
      Костанайская 4,6%
      Кызылординская 4,8%
      Мангистауская 5,1%
      Павлодарская 4,9%
      Северо-Казахстанская 4,4%
      Туркестанская 4,7%
      Ұлытау 4,1%
      Восточно-Казахстанская 4,6%
      Астана 4,3%
      Алматы 4,4%
      Шымкент 4,7%
      По данным Бюро национальной статистики

      При этом важно учесть, что в действительности безработных граждан может быть заметно больше. Дело в том, что в Казахстане безработица определяется по методике Международной организации труда (МОТ), как доля от численности рабочей силы лиц старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.

      Всего в рабочую силу страны входят 9 749 205 граждан. Из них 448 791 безработный и 9 300 414 занятые, среди которых 7 139 335 – наемные работники, 2 161 079 – самозанятые

      При этом в стране насчитывается 4 649 060 человек в возрасте 15 лет и старше, которые вообще не входят в категорию рабочей силы и не учитываются в расчетах. Среди них есть как учащиеся, домохозяйки и пенсионеры, так и те граждане, которые не могут трудиться по состоянию здоровья.

      Ранее аналитики сравнили количество зарегистрированных безработных в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

      Также стоит отметить, что потерявшие работу казахстанцы, могут расчитывать на компенсацию из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). О том, как ее получить, мы рассказывали здесь.

