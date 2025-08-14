Безработных стало меньше в Казахстане

Во втором квартале 2025 года в стране насчитывалось почти 449 тыс. безработных – меньше, чем в начале года. Однако уровень безработицы остался прежним – 4,6%. Подробности читайте на NUR.KZ.

Во втором квартале 2025 года в Казахстане, согласно данным Бюро национальной статистики, насчитывался 448 791 безработный гражданин:

210 028 мужчин;

238 763 женщины.

Примечательно, что безработных стало на 0,6% меньше, чем было в первом квартале текущего года, однако общий уровень безработицы остался неизменным – 4,6%.

В региональном разрезе самый высокий показатель в Мангистауской области – 5,1%. Следом идет Атырауская область – 5%. Замыкает тройку "антилидеров" Павлодарская область – 4,9%.

Наименьший уровень безработицы был зарегистрирован в Карагандинской области – 4%. В Астане этот показатель равен 4,3%, в Алматы – 4,4%, а в Шымкенте – 4,7%.

Уровень безработицы в Казахстане

(2 квартал 2025 года) Казахстан 4,6% Абай 4,7% Акмолинская 4,5% Актюбинская 4,7% Алматинская 4,6% Атырауская 5,0% Западно-Казахстанская 4,7% Жамбылская 4,8% Жетісу 4,7% Карагандинская 4,0% Костанайская 4,6% Кызылординская 4,8% Мангистауская 5,1% Павлодарская 4,9% Северо-Казахстанская 4,4% Туркестанская 4,7% Ұлытау 4,1% Восточно-Казахстанская 4,6% Астана 4,3% Алматы 4,4% Шымкент 4,7% По данным Бюро национальной статистики

При этом важно учесть, что в действительности безработных граждан может быть заметно больше. Дело в том, что в Казахстане безработица определяется по методике Международной организации труда (МОТ), как доля от численности рабочей силы лиц старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.

Всего в рабочую силу страны входят 9 749 205 граждан. Из них 448 791 безработный и 9 300 414 занятые, среди которых 7 139 335 – наемные работники, 2 161 079 – самозанятые

При этом в стране насчитывается 4 649 060 человек в возрасте 15 лет и старше, которые вообще не входят в категорию рабочей силы и не учитываются в расчетах. Среди них есть как учащиеся, домохозяйки и пенсионеры, так и те граждане, которые не могут трудиться по состоянию здоровья.

Ранее аналитики сравнили количество зарегистрированных безработных в Казахстане и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также стоит отметить, что потерявшие работу казахстанцы, могут расчитывать на компенсацию из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). О том, как ее получить, мы рассказывали здесь.

