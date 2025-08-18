Дело в инфляции: реальные зарплаты перестали расти у жителей Казахстана

Эксперты высказали мнение о том, почему реальные зарплаты перестали расти у жителей Казахстана. По их словам, причина кроется в растущей инфляции, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, в цифрах средняя зарплата во II квартале увеличилась почти на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Бюро Нацстатистики, больше стали получать специалисты в сфере сельского хозяйства и работники в области связи и информации. В антилидерах оказалось строительство.

По последним данным, в среднем по стране жители получают около 450 тыс. тенге. При этом большинство казахстанцев продолжают получать зарплату ниже средней. Однако есть отрасли, где прирост составил свыше 20%.

"Наибольший рост наблюдался в сфере информации и связи - 24%, в сельском хозяйстве - 23,7% и в электроснабжении - 17%. Что касается снижения, то оно оказалось незначительным в строительстве - 0,7 процентов, а в таких сферах как образование, здравоохранение, административные и вспомогательные услуги, рост заработной платы был менее выраженным", - прокомментировала главный эксперт департамента статистики труда и уровня жизни Бюро национальной статистики Гульнур Ахметкали.

Между тем, многие опрошенные нами казахстанцы отмечают, что зарплата за последний год действительно выросла. При этом, они отмечают, что вместе с заработной платой растут и расходы. В ассоциации финансистов отмечают, что все дело в растущей инфляции.

"В стране в этом году определенно больше строят, перевозят грузов, больше торгуют и больше добывают нефти. Но если посмотреть на качество экономического роста, то это крупные проекты, инвестиционные, но занятость там небольшая. На основную массу казахстанцев это никак не влияет", - высказался главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

По мнению экономистов, для бизнеса этот год очень напряженный: непостоянный курс, изменения в налоговом кодексе и рост тарифов, все это не позволяет предпринимателям повышать заработную плату.

На прошлой неделе мы писали, что средняя зарплата в Казахстане во втором квартале 2025 года составила 448 620 тенге. Это на 6% больше, чем было в первом квартале, и на 11,3% - чем год назад.

Также мы писали, что среднедушевые доходы казахстанцев в 1 квартале 2025 года составили 223 848 тенге в месяц. За квартал сумма уменьшилась на 2,9%, но за год - выросла сразу на 10,6%.

В июне сообщалось, что Казахстан оказался на последнем месте по росту зарплат в ЕАЭС.

Кроме того, зампремьер-министра Серик Жумангарин заявил, что в 2026 году минимальную зарплату в Казахстане не поднимут.

