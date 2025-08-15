Можно ли прожить на 100 тыс. тенге в Казахстане, узнали аналитики

В разных регионах Казахстана стоимость жизни сильно отличается. На 100 тыс. тенге в месяц можно "комфортно" прожить в Туркестанской и Алматинской областях. Про другие регионы читайте на NUR.KZ.

Не секрет, что жизнь в Казахстане дорожает: суммы, которой раньше хватало на продукты на месяц, теперь может не хватить и на пару недель. Однако многое зависит от региона – в некоторых, как выяснили аналитики из EconomyKZ, на 100 тыс. тенге в месяц можно покрыть все основные расходы на одного человека.

Так, "комфортно" жить на 100 тыс. тенге в месяц получится в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в Шымкенте, а также в области Жетісу.

В этих регионах средний доход на человека меньше 100 тыс. тенге, поэтому, имея такую сумму, казахстанец будет фактически зарабатывать выше среднего по региону.

Для понимания, в "дешевых" регионах этих денег хватит на то, чтобы закрыть все основные расходы на одного человека:

продукты – около 30 000 тенге ;

; мясо и рыба – 17 000 тенге ;

; коммунальные услуги – 6 500-8 000 тенге ;

; развлечения – около 4 000 тенге;

транспорт и связь – 7 000-8 000 тенге.

В областях Абай и Ұлытау, а также в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях на 100 тыс. тенге можно жить как среднестатистический "местный" – примерно такой среднедушевой доход и фиксируется в этих регионах.

В них на эту сумму можно обеспечить себя продуктами, одеждой, бытовой химией и необходимыми мелочами, оплатить жилье и коммунальные услуги, воспользоваться парикмахерскими и ремонтными услугами, посетить кафе и развлечения, а также закрыть обязательные платежи, например, по налогам и кредитам.

А вот в Алматы, Астане, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях с доходом в 100 тыс. тенге о комфорте можно забыть. Этих денег не хватит ни на кафе, ни на развлечения. Казахстанцам с такими доходами придется ограничить себя в выборе продуктов и забыть о крупных покупках.

Впрочем, стоит учитывать, что все эти траты не включают расходы на жилье. Далеко не все казахстанцы имеют собственные квартиры, и многим приходится снимать их.

Здесь проявляется главная проблема: в большинстве регионов, особенно в Алматы и Астане, найти арендное жилье за 100 тыс. тенге в месяц практически невозможно, а цены в этом сегменте продолжают расти. Проще говоря, жить на 100 тыс. тенге можно только при наличии собственного жилья.

Между тем напомним, что, согласно последним данным, средняя зарплата в Казахстане выросла до 448 620 тенге.

При этом ранее стало известно, что примерно 30% населения страны до сих пор не участвует в пенсионной системе, что может говорить о том, что они получают "серую" зарплату.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.