      Можно ли прожить на 100 тыс. тенге в Казахстане, узнали аналитики

      Опубликовано:

      Овощи лежат рядом с купюрами тенге
      Овощи и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      В разных регионах Казахстана стоимость жизни сильно отличается. На 100 тыс. тенге в месяц можно "комфортно" прожить в Туркестанской и Алматинской областях. Про другие регионы читайте на NUR.KZ.

      Не секрет, что жизнь в Казахстане дорожает: суммы, которой раньше хватало на продукты на месяц, теперь может не хватить и на пару недель. Однако многое зависит от региона – в некоторых, как выяснили аналитики из EconomyKZ, на 100 тыс. тенге в месяц можно покрыть все основные расходы на одного человека.

      Так, "комфортно" жить на 100 тыс. тенге в месяц получится в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, в Шымкенте, а также в области Жетісу.

      В этих регионах средний доход на человека меньше 100 тыс. тенге, поэтому, имея такую сумму, казахстанец будет фактически зарабатывать выше среднего по региону.

      Для понимания, в "дешевых" регионах этих денег хватит на то, чтобы закрыть все основные расходы на одного человека:

      • продукты – около 30 000 тенге;
      • мясо и рыба – 17 000 тенге;
      • коммунальные услуги – 6 500-8 000 тенге;
      • развлечения – около 4 000 тенге;
      • транспорт и связь – 7 000-8 000 тенге.

      В областях Абай и Ұлытау, а также в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской областях на 100 тыс. тенге можно жить как среднестатистический "местный" – примерно такой среднедушевой доход и фиксируется в этих регионах.

      В них на эту сумму можно обеспечить себя продуктами, одеждой, бытовой химией и необходимыми мелочами, оплатить жилье и коммунальные услуги, воспользоваться парикмахерскими и ремонтными услугами, посетить кафе и развлечения, а также закрыть обязательные платежи, например, по налогам и кредитам.

      А вот в Алматы, Астане, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях с доходом в 100 тыс. тенге о комфорте можно забыть. Этих денег не хватит ни на кафе, ни на развлечения. Казахстанцам с такими доходами придется ограничить себя в выборе продуктов и забыть о крупных покупках.

      Впрочем, стоит учитывать, что все эти траты не включают расходы на жилье. Далеко не все казахстанцы имеют собственные квартиры, и многим приходится снимать их.

      Здесь проявляется главная проблема: в большинстве регионов, особенно в Алматы и Астане, найти арендное жилье за 100 тыс. тенге в месяц практически невозможно, а цены в этом сегменте продолжают расти. Проще говоря, жить на 100 тыс. тенге можно только при наличии собственного жилья.

      Между тем напомним, что, согласно последним данным, средняя зарплата в Казахстане выросла до 448 620 тенге.

      При этом ранее стало известно, что примерно 30% населения страны до сих пор не участвует в пенсионной системе, что может говорить о том, что они получают "серую" зарплату.

