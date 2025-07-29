Сколько казахстанцев получают зарплаты в конвертах

Вице-министр труда и соцзащиты населения Аскар Биахметов на заседании кабмина рассказал о рисках на рынке труда Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Аскар Биахметов заявил, что не всегда структура занятости соответствует запросам экономики.

"Есть профессии, которые теряют актуальность, и не хватает кадров с необходимыми навыками, которые востребованы на современном рынке труда. Дополнительным вызовом остается недостаточная конкурентоспособность уровня заработной платы. Также существуют региональные дисбалансы: на юге - избыток трудовых ресурсов, на севере - их нехватка", - добавил он.

Еще одним вызовом, по его словам, является теневая экономика.

"По итогам 2024 года около 30% занятого населения не участвуют в пенсионной системе. Отсутствие трудовых нормативов в отдельных секторах также способствует сохранению теневой формы занятости", - резюмировал спикер.

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Также сообщалось, что после учета малого бизнеса в статистике средняя заработная плата в Казахстане опустилась до 399 237 тенге - это сразу на 5,65% меньше стандартного показателя.

Кому в Казахстане платят среднюю зарплату выше миллиона тенге - читайте здесь, а кому кому ждать повышения заработной платы - здесь.

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