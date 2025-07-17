Почему зарплата "без налогов" менее выгодна, чем прозрачный оклад в Казахстане

Устраиваясь на работу, важно добиться честных условий, включая полную оплату через трудовой договор. В противном случае казахстанцы получают сразу несколько рисков. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Департамент госдоходов Алматы предупреждает, что зарплата "без налогов" менее выгодна работникам, чем прозрачный оклад, несмотря на кажущуюся экономию.

"Серая" зарплата лишает работников социальной защиты, включая пенсионные накопления, больничные, отпускные, пособия по потере трудоспособности и доступ к выгодным кредитам.

Официальное трудоустройство обеспечивает социальные отчисления, дающие право на финансовую поддержку при увольнении, потере работы или декретном отпуске, а также доступ к системе обязательного медицинского страхования.

Зарплата – это основной источник дохода для большинства казахстанцев. Поэтому, чтобы увеличить сумму получаемых средств, работники иногда могут поддаться на уговоры работодателя о непрозрачной выплате оклада:

часть зарплаты выплачивается официально, остаток выдается на руки наличными в обход налогов и отчислений;

работник официально в компании не числится и получает всю сумму заработной платы "в конверте".

Как сообщает Департамент госдоходов (ДГД) города Алматы, в таких случаях всегда проигрывает именно работник.

"Работодатель убеждает работника, что такие схемы выгодны – якобы тогда, у работника остается больше денег «на руки», ведь не нужно платить налоги и социальные платежи. Однако такое представление ошибочно: такой подход выгоден только работодателю и вредит не только государству, а главным образом самому работнику", – отмечают в ведомстве.

Чем опасна "серая" зарплата

Согласно сообщению ДГД, полученные за счет "сэкономленных" на налогах и отчислениях деньги в итоге приведут к тому, что работники ухудшат свою социальную защищенность и будущее финансовое обеспечение.

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

Дело в том, что официальная занятость обеспечивает:

формирование пенсионных накоплений – эти деньги откладываются и защищаются от инфляции, а также нарабатывается стаж, от которого зависит размер базовой пенсии;

доступ к ипотеке, автокредитам и другим займам под меньший процент – прозрачный оклад повышает доверие банков к заемщику и увеличивает его возможности;

получение больничных и отпускных выплат – без трудового договора они не будут оплачиваться;

пособия в случае потери трудоспособности – от размера оклада зависит сумма выплат, а без наличия информации о наличии трудоустройства пособие не выплатят.

Также на основе трудового договора работодатели производят социальные отчисления за сотрудников в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). А эти взносы дают право на финансовую поддержку в случае увольнения, потери работы или выхода в декретный отпуск.

"Если работник не оформлен официально, он не получает доступ к этим выплатам.

Кроме того, участие в системе ОСМС возможно только при регулярных отчислениях. Это обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание по установленному перечню услуг.

Женщины, получающие доход в неофициальной форме, могут быть ограничены в размере государственных выплат по беременности и родам, пособии по уходу за ребенком, которые в таком случае начисляются в минимальном размере", – сообщают в ДГД.

Поэтому важно, чтобы каждый гражданин получал прозрачную заработную плату и имел защищенность как в будущем (пенсия и пособия), так и в настоящее время (медстраховка, отпускные и больничные).

Чтобы быть уверенным в своей защищенности, следует проверять, действительно ли работодатель производит все взносы и отчисления.

А если работодатель отказывается платить прозрачную заработную плату, то казахстанцы могут заставить их оформить трудовой договор.

Также работники, желающие увеличить свой доход, могут попытаться добиться повышения зарплаты.

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