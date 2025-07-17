Почему зарплата "без налогов" менее выгодна, чем прозрачный оклад в Казахстане
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Устраиваясь на работу, важно добиться честных условий, включая полную оплату через трудовой договор. В противном случае казахстанцы получают сразу несколько рисков. Об этом читайте на NUR.KZ.
- Департамент госдоходов Алматы предупреждает, что зарплата "без налогов" менее выгодна работникам, чем прозрачный оклад, несмотря на кажущуюся экономию.
- "Серая" зарплата лишает работников социальной защиты, включая пенсионные накопления, больничные, отпускные, пособия по потере трудоспособности и доступ к выгодным кредитам.
- Официальное трудоустройство обеспечивает социальные отчисления, дающие право на финансовую поддержку при увольнении, потере работы или декретном отпуске, а также доступ к системе обязательного медицинского страхования.
Зарплата – это основной источник дохода для большинства казахстанцев. Поэтому, чтобы увеличить сумму получаемых средств, работники иногда могут поддаться на уговоры работодателя о непрозрачной выплате оклада:
- часть зарплаты выплачивается официально, остаток выдается на руки наличными в обход налогов и отчислений;
- работник официально в компании не числится и получает всю сумму заработной платы "в конверте".
Как сообщает Департамент госдоходов (ДГД) города Алматы, в таких случаях всегда проигрывает именно работник.
"Работодатель убеждает работника, что такие схемы выгодны – якобы тогда, у работника остается больше денег «на руки», ведь не нужно платить налоги и социальные платежи. Однако такое представление ошибочно: такой подход выгоден только работодателю и вредит не только государству, а главным образом самому работнику", – отмечают в ведомстве.
Чем опасна "серая" зарплата
Согласно сообщению ДГД, полученные за счет "сэкономленных" на налогах и отчислениях деньги в итоге приведут к тому, что работники ухудшат свою социальную защищенность и будущее финансовое обеспечение.
Дело в том, что официальная занятость обеспечивает:
- формирование пенсионных накоплений – эти деньги откладываются и защищаются от инфляции, а также нарабатывается стаж, от которого зависит размер базовой пенсии;
- доступ к ипотеке, автокредитам и другим займам под меньший процент – прозрачный оклад повышает доверие банков к заемщику и увеличивает его возможности;
- получение больничных и отпускных выплат – без трудового договора они не будут оплачиваться;
- пособия в случае потери трудоспособности – от размера оклада зависит сумма выплат, а без наличия информации о наличии трудоустройства пособие не выплатят.
Также на основе трудового договора работодатели производят социальные отчисления за сотрудников в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). А эти взносы дают право на финансовую поддержку в случае увольнения, потери работы или выхода в декретный отпуск.
"Если работник не оформлен официально, он не получает доступ к этим выплатам.
Кроме того, участие в системе ОСМС возможно только при регулярных отчислениях. Это обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание по установленному перечню услуг.
Женщины, получающие доход в неофициальной форме, могут быть ограничены в размере государственных выплат по беременности и родам, пособии по уходу за ребенком, которые в таком случае начисляются в минимальном размере", – сообщают в ДГД.
Поэтому важно, чтобы каждый гражданин получал прозрачную заработную плату и имел защищенность как в будущем (пенсия и пособия), так и в настоящее время (медстраховка, отпускные и больничные).
Чтобы быть уверенным в своей защищенности, следует проверять, действительно ли работодатель производит все взносы и отчисления.
А если работодатель отказывается платить прозрачную заработную плату, то казахстанцы могут заставить их оформить трудовой договор.
Также работники, желающие увеличить свой доход, могут попытаться добиться повышения зарплаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2265651-pochemu-zarplata-bez-nalogov-menee-vygodna-chem-prozrachnyy-oklad-v-kazahstane/
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