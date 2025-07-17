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    Финансы

      Почему зарплата "без налогов" менее выгодна, чем прозрачный оклад в Казахстане

      Опубликовано:

      Мужчина передает пачку долларов другому мужчине
      Деньги. Иллюстративное фото: Krisanapong Detraphiphat/Getty Images

      Устраиваясь на работу, важно добиться честных условий, включая полную оплату через трудовой договор. В противном случае казахстанцы получают сразу несколько рисков. Об этом читайте на NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Департамент госдоходов Алматы предупреждает, что зарплата "без налогов" менее выгодна работникам, чем прозрачный оклад, несмотря на кажущуюся экономию.
      • "Серая" зарплата лишает работников социальной защиты, включая пенсионные накопления, больничные, отпускные, пособия по потере трудоспособности и доступ к выгодным кредитам.
      • Официальное трудоустройство обеспечивает социальные отчисления, дающие право на финансовую поддержку при увольнении, потере работы или декретном отпуске, а также доступ к системе обязательного медицинского страхования.

      Зарплата – это основной источник дохода для большинства казахстанцев. Поэтому, чтобы увеличить сумму получаемых средств, работники иногда могут поддаться на уговоры работодателя о непрозрачной выплате оклада:

      • часть зарплаты выплачивается официально, остаток выдается на руки наличными в обход налогов и отчислений;
      • работник официально в компании не числится и получает всю сумму заработной платы "в конверте".

      Как сообщает Департамент госдоходов (ДГД) города Алматы, в таких случаях всегда проигрывает именно работник.

      "Работодатель убеждает работника, что такие схемы выгодны – якобы тогда, у работника остается больше денег «на руки», ведь не нужно платить налоги и социальные платежи. Однако такое представление ошибочно: такой подход выгоден только работодателю и вредит не только государству, а главным образом самому работнику", – отмечают в ведомстве.

      Чем опасна "серая" зарплата

      Согласно сообщению ДГД, полученные за счет "сэкономленных" на налогах и отчислениях деньги в итоге приведут к тому, что работники ухудшат свою социальную защищенность и будущее финансовое обеспечение.

      Женщина заглядывает в пустой кошелек
      Пустой кошелек. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

      Дело в том, что официальная занятость обеспечивает:

      Также на основе трудового договора работодатели производят социальные отчисления за сотрудников в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). А эти взносы дают право на финансовую поддержку в случае увольнения, потери работы или выхода в декретный отпуск.

      "Если работник не оформлен официально, он не получает доступ к этим выплатам.

      Кроме того, участие в системе ОСМС возможно только при регулярных отчислениях. Это обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание по установленному перечню услуг.

      Женщины, получающие доход в неофициальной форме, могут быть ограничены в размере государственных выплат по беременности и родам, пособии по уходу за ребенком, которые в таком случае начисляются в минимальном размере", – сообщают в ДГД.

      Поэтому важно, чтобы каждый гражданин получал прозрачную заработную плату и имел защищенность как в будущем (пенсия и пособия), так и в настоящее время (медстраховка, отпускные и больничные).

      Чтобы быть уверенным в своей защищенности, следует проверять, действительно ли работодатель производит все взносы и отчисления.

      А если работодатель отказывается платить прозрачную заработную плату, то казахстанцы могут заставить их оформить трудовой договор.

      Также работники, желающие увеличить свой доход, могут попытаться добиться повышения зарплаты.

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