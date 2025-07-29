Казахстанцы активно берут кредиты, несмотря на инфляцию и курс доллара

Общий кредитный портфель бизнеса и физлиц на 1 июля достиг 38,8 трлн тенге. Компании и население активно занимают деньги из-за роста экономики, вселяющей им уверенность. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Общий кредитный портфель в Казахстане достиг 38,8 трлн тенге на 1 июля 2025 года, увеличившись на 2,2% за месяц.

Рост кредитования наблюдается во всех секторах экономики, несмотря на инфляцию и ослабление тенге, при этом малый бизнес показал наибольший прирост в 3,5%.

По мнению экономиста Руслана Султанова, ослабление тенге и инфляционные ожидания стимулируют бизнес и население активнее брать кредиты, что может привести к ужесточению монетарной политики Национального банка.

Национальный банк РК опубликовал данные по кредитованию на 1 июля 2025 года – общий кредитный портфель вырос на 841,2 млрд тенге за месяц (+2,2%) и достиг 38,8 трлн тенге, или 28,0% от ВВП страны.

При этом кредитование растет уже не первый месяц, хотя это одновременно сопровождается ростом инфляции и ослаблением тенге к доллару США. Всего за июнь рынок кредитования отметился следующими особенностями:

бизнес-кредиты – выросли на 2,4% за месяц. Портфель Банка развития Казахстана (БРК) увеличился на 23,2 млрд тенге (+0,9%), составляя 15,6% всех кредитов бизнесу. БРК финансирует крупные инфраструктурные и промышленные проекты;

– выросли на 2,4% за месяц. Портфель Банка развития Казахстана (БРК) увеличился на (+0,9%), составляя 15,6% всех кредитов бизнесу. БРК финансирует крупные инфраструктурные и промышленные проекты; малый бизнес – показал лучший результат среди прочих категорий (+ 235,0 млрд тенге , или 3,5% за месяц);

– показал лучший результат среди прочих категорий (+ , или 3,5% за месяц); крупный бизнес – портфель займов вырос на 117,1 млрд тенге (+1,7%);

– портфель займов вырос на (+1,7%); средний бизнес – всего оформлено займов на 27,6 млрд тенге (+1,1%);

– всего оформлено займов на (+1,1%); розничные кредиты – общий прирост составил 2,1%, в том числе потребительские кредиты прибавили 386,2 млрд тенге (+2,6%), ипотека выросла на 80,6 млрд тенге (+1,3%), тогда как кредиты на прочие цели снизились на 5,4 млрд тенге (-0,6%).

Как сообщает Руслан Султанов, экономист и автор Telegram-канала Tengenomika, июнь стал еще одним месяцем активного роста, на фоне слабого тенге и ускоренной инфляции экономические агенты продолжают "занимать" средства.

"Ослабление тенге в июне и особенно в июле (до 544,95 тенге за доллар) усилило инфляционные ожидания. Для бизнеса это стало сигналом ускорить заимствования, особенно в национальной валюте. Для населения – поводом не откладывать крупные покупки и занять «пока не стало хуже»", – отмечает эксперт.

Также Руслан Султанов указывает на рост экономики (+6,2% за полугодие), что также создает у заемщиков уверенность.

Но важно помнить, что при этом накапливаются и риски из-за высокой инфляции и падения: если кредитный бум продолжится, Национальный банк может ужесточить монетарную политику. А это в свою очередь проверит качество кредитных портфелей.

Ранее сообщалось, что отсрочку минимум на 3 месяца по кредитам обяжут предоставлять банки и МФО в Казахстане в определенных случаях.

Также отмечалось, что казахстанцы стали чаще оформлять кредиты под залог имущества.

Дополнительно эксперты рассказали, насколько просроченными оказались микрокредиты казахстанцев.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.