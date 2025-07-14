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    Финансы

      Насколько просроченными оказались микрокредиты казахстанцев, рассказали эксперты

      Опубликовано:

      Смартфон лежит на деньгах
      Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Спрос на услуги МФО в Казахстане растет. Общая сумма выданных микрокредитов выросла на 9,5% с начала года – 1,7 трлн тенге. Но растет и доля просрочек – сразу на 25,4%. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Многие казахстанцы являются активными клиентами микрофинансовых организаций (МФО). Согласно данным портала Finprom, их общий кредитный портфель на конец апреля 2025 года почти достиг 1,7 трлн тенге.

      Кредитный портфель МФО с начала года вырос на 9,5% и почти достиг 1,7 трлн тенге в Казахстане
      Кредитный портфель МФО. Инфографика: finprom.kz

      Большая часть выданных микрозаймов (1,4 трлн тенге) пришлась на физические лица, то есть на рядовых граждан, которые берут в долг деньги на бытовые нужды. Еще 227,2 млрд тенге пришлись на индивидуальных предпринимателей (ИП) и оставшиеся 49 млрд брали в долг юридические лица.

      С начала года общая сумма выданных микрокредитов выросла на 9,5%, а за год – на 29,5%. Портфель физлиц вырос на 25,4%, у ИП он увеличился почти в полтора раза, а у юрлиц – на 47,7%.

      Впрочем, на этом фоне выросла и доля микрозаймов с просрочкой платежей более 90 дней (NPL90+). С начала года прирост составил 25,3%, до 126,8 млрд тенге. Если в 2024 году удельный вес "токсичных" займов составлял 6,5%, то к апрелю 2025 года было уже 7,5%.

      Стоит отметить, что ситуация хоть и не "радужная", но остается в пределах нормы. Доля NPL90+ у физических лиц к концу апреля 2025 года составила 8,2%.

      Объем микрокредитов, выданных физическим лицам достиг 1,4 трлн тенге
      Кредитный портфель МФО. Инфографика: finprom.kz

      У юрлиц на просрочки приходится 4,8% портфеля, а у индивидуальных предпринимателей NPL90+ вообще находится на "здоровом" уровне – всего 4,1%.

      МФО выдали ИП микрозаймов на 227,2 млрд тенге, а юрлицам - 49 млрд тенге
      Кредитный портфель МФО. Инфографика: finprom.kz

      Микрокредиты – один из доступных финансовых инструментов, которым пользуются как граждане, так и предприниматели. Проблемы возникают, когда микрозаймы используются неправильно – например, когда их берут для повседневных расходов, а зарплата уходит на их погашение.

      Ранее мы рассказали о том, что в Казахстане изменили правила, по которым выдаются так называемые "микрокредиты до зарплаты" – подробнее об этом мы рассказывали здесь.

      Также надавно стало известно, что казахстанцам призывного возраста в некоторых случаях могут начать отказывать в выдаче кредита.

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