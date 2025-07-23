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    Финансы

      Казахстанцы стали чаще брать кредиты под залог

      Опубликовано:

      Девушка с ноутбуком
      Девушка. Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images

      В Казахстане растет спрос на потребительские кредиты под залог. Только за 1 квартал 2025 года банки выдали более 50 тыс. таких кредитов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

      В Казахстане кредиты под залог недвижимости или другого имущества становятся все популярнее у населения. Банки готовы выдавать более крупные суммы на выгодных для клиентов условиях, так как такие сделки для них становятся менее рискованными.

      Как сообщает портал Ranking.kz, по итогам первого квартала 2025 года было подано более 50 тыс. заявок на залоговые кредиты – это исторический рекорд. По сравнению с тем же периодом 2024 года рост составил 34,4%.

      Более того, именно залоговые займы банки одобряют чаще всего. Для понимания, у обычных беззалоговых кредитов доля одобренных составляет 30,7%, у ипотек 23,6%, а у автокредитов – 15,7%. По залоговым займам показатель равен 36,3%.

      В Казахстане растет спрос на залоговые займы
      Спрос на залоговые займы. Инфографика: ranking.kz

      Как отмечают аналитики, у роста популярности потребительских кредитов под залог есть объективные причины:

      • более крупная сумма займа – за счет залога заемщик может получить значительно большую сумму по сравнению с обычным потребительским кредитом;
      • сниженная процентная ставка – риски для кредитора ниже, поэтому и ставка по таким займам обычно более выгодна;
      • гибкие сроки погашения – кредиты под залог часто предоставляются на более длительный срок, что уменьшает размер ежемесячного платежа и делает погашение более комфортным;
      • высокая вероятность одобрения – даже при не самой впечатляющей кредитной истории заемщика залог повышает шансы на одобрение;
      • свободное использование средств – в отличие от целевых займов, деньги можно потратить на любые нужды.

      В целом в июле годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) варьировалась от 22,2% до 25,7%, а сумма займа – от 750 тыс. тенге до 200 млн тенге. Кредиты можно оформлять на срок от 3 до 120 месяцев.

      Условия на которых банки выдают кредиты под залог
      Условия у кредитов под залог. Инфографика: ranking.kz

      Тем не менее стоит отметить, что чаще всего казахстанцы предпочитают оформлять беззалоговые кредиты. Ранее мы подробно рассказывали об общей сумме займов, которые оформили граждане в банках.

      Однако важно учесть, что у беззалоговых займов есть свои недостатки – их размер ограничен законом. А вот у залоговых кредитов настоящего "потолка" нет.

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